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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفاة رئيس الموساد الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973

رئيس الموساد الاسرائيلي
رئيس الموساد الاسرائيلي في حرب أكتوبر

توفي رئيس الموساد الإسرائيلي السابق، تسفي زامير، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 98 عاما، وفقا لتقارير وسائل الإعلام العبرية.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، شغل زامير منصب رئيس الموساد في الفترة من عام 1968 إلى عام 1974 وقاد وكالة الاستخبارات خلال حرب أكتربر عام 1973.

هاجر زامير إلى إسرائيل من بولندا، وخدم في البلماح خلال حرب الاستقلال، وحتى توليه منصب رئيس الموساد، ترأس مناصب أساسية في الجيش  الإسرائيلي.

وشارك رئيس الموساد الإسرائيلي زامير في مخطط اغتيال منفذي هجوم ميونخ عام 1972، والتي قامت بها منظمة أيلول الأسود، حيث احتجزت عددًا من الرهائن الإسرائيليين في ألمانيا، مطالبة بالإفراج عن 236 أسيرًا في السجون الإسرائيلية، بحسب موقع "اي 24” الاسرائيلي.

وكان زامير من بين المخططين لاغتيال الضابط الفلسطيني سعيد السبع، وعضو منظمة التحرير الفلسطينية أبو حسن سلامة.

وبعد المصادقة على تقرير لجنة أغرانت التي حققت في ملابسات اندلاع حرب أكتوبر، ترأس زمير لجنة طُلب منها أن تقترح على الحكومة تغييرات في هيكل جهاز الاستخبارات الإسرائيلي كجزء من عمله المدني.

وتولي زامير إدارة جهاز الموساد الإسرائيلي، كما قاد أكبر حرب استخبارتية في تاريخ إسرائيل والتي أطلق عليها عمليات، غضب الرب.

وبعد تقاعده من الموساد، شغل زامير منصب الرئيس التنفيذي لشركة سوليل بونا، ومن 1976 إلى 1990 كرئيس تنفيذي لمصافي النفط، بالإضافة إلى ذلك، في عام 1977، تم تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة معهد أبحاث البترول والجيوفيزياء. وكان أيضا عضوا في لجنة شمغار للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين.

 وفي السنوات 1991-2000 شغل منصب رئيس معهد البترول والطاقة الإسرائيلي، ومن بين أمور أخرى، شغل زمير منصب مدير في العديد من الشركات الخاصة والعامة.

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