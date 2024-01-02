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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الجيزة: تطوير ورفع كفاءة 19 مركزاً تكنولوجيا لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

ناقش اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مقترحا لإعداد سجل إلكترونى بشوارع المحافظة الرئيسية ومتفرعاتها، والذى يشمل أسماء الشوارع والمرافق المتوفرة بها والتواريخ الخاصة بأعمال التطوير لكل منها .

وأوضح اللواء أحمد راشد أن المشروع يأتى فى إطار حرص المحافظة على مواكبة توجهات الدولة نحو التحول الرقمى ولتسهيل مهام مختلف الأجهزة للتعرف على إحتياجات كافة شوارع المحافظة من أعمال التطوير والتحسين والمرافق وذلك لتنسيق الجهود وتنفيذ خطط التطوير بالشكل الصحيح .

وأكد المحافظ على أن المشروع من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم بنطاق الأحياء والمراكز والمدن مع مراعاة عوامل الإستدامة والحفاظ على موارد الدولة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة حيث  أكد راشد أن المراكز التكنولوجية بالمحافظة شهدت تطويرا شاملا بما يليق بتقديم خدماتها على أكمل وجه للمواطنين ووفقا لتوجهات الدولة فى ذلك الصدد حيث تم تطوير ورفع كفاءة ١٩ مركزا تكنولوجيا بالأحياء والمراكز وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية. 

مشيراً إن تطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن يأتي تنفيذاً لخطة الإصلاح الإداري والتنمية المستدامة والتحول الرقمي للحكومة المصرية، والتي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات وتبسيط الإجراءات وتقليص زمن تقديم الخدمات للمواطنين، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة وتحقيق التكامل بين مراكز تقديم الخدمات الحكومية بالمحليات باستخدام نظام مركزي موحد على مستوى جميع الوحدات المحلية.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتعاون مع الجهات المعنية بسرعة ربط المراكز التكنولوجية بمختلف أجهزة المحافظة لتسهيل الإجراءات الخاصة بالخدمات المقدمة بتلك المراكز وذلك دعماً لمنظومة الشباك الواحد والتيسير علي المواطنين.

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