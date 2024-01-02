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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أول تعليق من وزير النقل على رفع أسعار تذاكر المترو

وزارة النقل
وزارة النقل

أرجع الفريق كامل الوزير وزير النقل،  سبب رفع قيمة تذكرة المترو، والذى تم تطبيقه أمس مع بداية العام الجديد، إلى زيادة قطع الغيار، والوقود، ومرتبات الموظفين.

وقال وزير النقل إن مرتبات الموظفين زادت أكثر من مرة منذ 2019 حتى الآن، وموظفين المترو من حقهم زيادة مرتباتهم أيضاً والعائد الوحيد للمترو هو قيمة التذكرة، وبالتالى كان رفع قيمة التذكرة ضرورة لتغطية النفقات.

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جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن فى مقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تعظيم سياحة اليخوت في مصر.

جميع خطوط المترو

ورفعت وزارة النقل أسعار تذاكر مترو الأنفاق أمس الإثنين في جميع خطوط المترو، وذلك بالتزامن مع بدء التشغيل التجريبى بالركاب للجزء الثانى من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو. 

وزير النقل كامل الوزير تذكرة المترو قطع الغيار الوقود

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