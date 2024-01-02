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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الإسكان يطالب بالتصدي بحسم لأعمال سرقة وصلات مياه الشرب

صدى البلد

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا موسعاً بمقر شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لمتابعة موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.


وأكد الدكتور عاصم الجزار، على ضرورة التوسع في تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع والعدادات الذكية، والتصدى بكل حزم وحسم للتعدى على وصلات المياه، وتسمية الأشياء بمسمياتها فالتعدى على وصلات المياه يعتبر سرقة وليس خلسة.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الحفاظ على المال العام واسترداد حقوق الدولة، موجها بضرورة تحديث الأكواد المعمول بها فى تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

واستمع وزير الإسكان إلى شرح مفصل من مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، حول موقف خدمات المياه والصرف، كما استعرض المشكلات والتحديات التي تواجه الشركة، والحلول والمقترحات للتغلب عليها، وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات المناسبة لحل تلك المشكلات، موجهاً بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمراقبة ومتابعة الاستخدامات غير الصحيحة لمياه الشرب من بعض المواطنين.

من جانبه أوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن عدد محطات مياه الشرب بمحافظة الجيزة، 11 محطة بطاقة إجمالية 3 ملايين م3/يوم، وهى (جزيرة الدهب – إمبابة – الجيزة – أبو النمرس – الحوامدية – البدرشين – العياط – الصف – أطفيح – منشأة القناطر – أوسيم)، وجار تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة مياه منشأة القناطر بطاقة تصميمة 40 ألف م3/يوم، والمرحلة الثانية لمحطة مياه أوسيم بطاقة تصميمة 30 ألف م3/يوم، تحت إشراف الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى.

الاسكان والمرافق الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهاز التنفيذي لمياه الشرب الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى الحفاظ على المال العام الدكتور عاصم الجزار

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