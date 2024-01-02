عاجل
رئيس الوزراء يناقش خطوات إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات أحبها الجميع ولن ينسوا صوتها.. وفاة بطلة فيلم كوكو COCO الشهير فتاوى تشغل الأذهان|ابني يسألنى أين الله وما شكله كيف أرد عليه؟..اﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺗﻜﻔﻴﺮ اﻟﺴﻴﺌﺎﺕ ﻭﻣﻐﻔﺮﺓ اﻟﺬﻧﻮﺏ.. هل يجوز للمطلقة الزواج بعد الولادة مباشرة؟.. لماذا أوصانا الرسول بعدم الغضب؟ فلوس بالملايين وسيارات فارهة| إعلامي عراقي يثير الجدل بهدايا للمواطنين.. ما القصة؟ عرض السنة الجديدة.. اشتر iPhone 15 جديد بـ 26 ألف جنيه فقط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ضحك ولعب.. ميدو يكشف تفاصيل أولى تجاربه فى التمثيل مع الحريفة

ميدو
ميدو

 يحل أبطال وصناع فيلم "الحريفة" ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الخميس المقبل من حلقات  برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة "ON".

يظهر فى الحلقة نجوم الفيلم نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبدالرحمن محمد، والكابتن أحمد حسام ميدو، بالاضافة الى المنتج طارق الجنايني، والسيناريست إياد صالح ومخرج الفيلم رؤوف السيد.

بعد إهانته.. حسن شاكوش يفتح النار على محمود العسيلي.. تفاصيل

رسالة قوية من أسما إبراهيم لـ شيرين بعد انفصالها عن حسام حبيب

فيلم الحريفة 

يتحدث أبطال وصناع "الحريفة" عن كواليس العمل وابرز التحديات التى واجههتهم خلال تصوير الفيلم.

وفى جو من البهجة والمرح، يخوض أبطال الحريفة مجموعة من الألعاب والمسابقات التي حازت على تفاعل جمهور البرنامج داخل الاستوديو.

يتحدث الكابتن أحمد حسام ميدو عن تجربته الأولى فى التمثيل وكيف استعد لأداء دور استاذ شلش ضمن احداث الفيلم.

كما يكشف أبطال الفيلم أسرار عن كواليس الفيلم ومواقف طريفة جمعتهم، كما ضمت الحلقة ألعاب وتحديات بين الضيوف.

تدور قصة فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

أبطال فيلم الحريفة مع منى الشاذلى
أبطال فيلم الحريفة مع منى الشاذلى
أبطال فيلم الحريفة مع منى الشاذلى
أبطال فيلم الحريفة مع منى الشاذلى
أبطال فيلم الحريفة مع منى الشاذلى
أبطال فيلم الحريفة مع منى الشاذلى
نور النبوي معكم منى الشاذلى فيلم الحريفة الكابتن أحمد حسام ميدو الإعلامية منى الشاذلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب بعد التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

قرار عاجل من النيابة ضد السائق المتسبب في سقوط كمر محور كمال عامر

هلع ورعب.. لحظة خروج الركاب من الطائرة اليابانية المحروقة.. فيديو

رسميا.. تعرف على أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة

آلة تهديف.. كيف تغنت جماهير ليفربول بـ محمد صلاح بعد تألقه أمام نيوكاسل؟

لاعب زملكاوي سابق يكشف سر استبعاد حسين الشحات من قائمة المنتخب

بيجيلها من شباك الحمام.. خطة زوج دار السلام لإنهاء حياة عشيق زوجته

زيادة أسعار تذاكر المترو باستثناء هذه الفئات| وتلك أسباب الارتفاع

موضوعات متعلقة

رسالة قوية من أسما إبراهيم لـ شيرين بعد انفصالها عن حسام حبيب

رسالة خاصة من شيرين عبد الوهاب لـ عادل إمام .. تفاصيل

بعد هجوم الأمن عليه.. هيفاء وهبي تكشف حقيقة اقتحام شاب لحفلها

فى ذكراه.. سر خلاف وحيد حامد وعادل إمام.. وقصة زواجه من زينب سويدان

في عيد ميلاده.. سر غياب حسن عبد الفتاح عن الوسط الفني

بها صورته يرتدى تاجا.. قلادة محمود الليثى الذهبية تثير ضجة برأس السنة

في ذكراها.. قصة ظهور آمال فهمي مع العندليب بفيلم حكاية حب

في ذكرى ميلادها.. قصة زواج ناهد شريف سرا وهروبها من أهلها

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء يناقش خطوات إعادة هيكلة الهيئة العامة للاستعلامات

اعتراف لوزير الدفاع الإسرائيلي بنهاية قوة تل أبيب في المنطقة والعالم ..تفاصيل

ادعوا أنهم ضحايا طوفان الأقصى.. اعتقال إسرائيليين بتهمة الاحتيال

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن متى ستنتهي الحرب في قطاع غزة |تفاصيل

بشرى للموظفين.. 10 أيام إجازة في يناير 2024

أسما إبراهيم تكشف عن حقيقة اتجاهها إلى التمثيل .. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كب وفاتحة طويلة.. اليسا تشعل فيسبوك بسعر فستانها في الرياض.. شاهد

سعر غير متوقع.. فستانا أنغام ونانسي عجرم يثيران الجدل على السوشيال ميديا

أمراض خطيرة تنتظر من يتمسك بهذه العادة أثناء الجلوس.. جمال شعبان يكشف مفاجأة

جريئة ومثيرة.. نجلاء بدر تثير الجدل بالسوشيال ميديا بهذه الإطلالة

فيديو

سقوط الدولار | ماذا سيحدث في الأسعار بعد دخول مصر رسميًا للبريكس ؟

تحرك مفاجئ وغريب في أسعار الذهب | ماذا حدث ؟

أسما إبراهيم تكشف عن حقيقة اتجاهها إلى التمثيل .. فيديو

10 إجازات خلال شهر يناير هذا العام.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ