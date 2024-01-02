ضحك ولعب.. ميدو يكشف تفاصيل أولى تجاربه فى التمثيل مع الحريفة

يحل أبطال وصناع فيلم "الحريفة" ضيوفًا على الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة الخميس المقبل من حلقات برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة "ON".

يظهر فى الحلقة نجوم الفيلم نور النبوي، نور إيهاب، أحمد غزي، كزبرة، عبدالرحمن محمد، والكابتن أحمد حسام ميدو، بالاضافة الى المنتج طارق الجنايني، والسيناريست إياد صالح ومخرج الفيلم رؤوف السيد.

فيلم الحريفة

يتحدث أبطال وصناع "الحريفة" عن كواليس العمل وابرز التحديات التى واجههتهم خلال تصوير الفيلم.

وفى جو من البهجة والمرح، يخوض أبطال الحريفة مجموعة من الألعاب والمسابقات التي حازت على تفاعل جمهور البرنامج داخل الاستوديو.

يتحدث الكابتن أحمد حسام ميدو عن تجربته الأولى فى التمثيل وكيف استعد لأداء دور استاذ شلش ضمن احداث الفيلم.

كما يكشف أبطال الفيلم أسرار عن كواليس الفيلم ومواقف طريفة جمعتهم، كما ضمت الحلقة ألعاب وتحديات بين الضيوف.

تدور قصة فيلم "الحريفة" حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعًا يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة.

أبطال فيلم الحريفة مع منى الشاذلى

أبطال فيلم الحريفة مع منى الشاذلى