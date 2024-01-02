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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير اقتصادي: مصر تصدرت مكاسب البورصات العربية عام 2023

محمود عطا الخبير
محمود عطا الخبير الاقتصادي

كشف محمود عطا الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، عن سبب تصاعد مكاسب البورصة المصرية في 2023، قائلا :"إن البورصة المصرية خلال 2023 حققت مستوي تاريخي بـ 26 ألف نقطة وهي ما قاربت 780% تقريبا.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية  لـ برنامج "أرقام وأسواق" على قناة أزهري الفضائية، أن ما حدث في المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية، يرجع لتحرير سعر الصرف والذي كان له عامل رئيسي، وأيضا بعض صفقات الاستحواذ التي تمت والتي خلقت حالة من التوزان داخل السوق المصرية مما عزز من الصعود الإيجابي.


وأوضخ عطا أن أهم القطاعات كانت على رأسها البتروكيماويات وذلك لما تنتجه مصر من الأسمدة تستحوذ على نسب كبير في العالم، وأيضا القطاع المصرفي وعلى رأسه البنك التجاري الدولي، وقطاع الاتصالات وعلى رأسها سهم المصرية للاتصالات والقطاع العقاري، مرجعا كل هذه العوامل لدعم الصعود التاريخي للبورصة في 2023 معتبرا أن الأداء الإيجابي سيستمر خلال عام 2024، مضيفا أن المؤشر السبعينى صعد مع بداية العام بسبب حالة الثقة بين المستثمرين التي عززت الأسهم الصغيرة والمتوسطة. 


وتوقع محلل أسواق المال، أن يكون هناك مزيدا من الاستحواذات الخليجية بالبورصة المصرية في 2024 خاصة مع قرب انتهاء سياسة التشديد المالي، وتابع: سيحدث مزيد من الاستحواذ على بعض الحصص بالشركات والقطاعات مثل قطاعات الطاقة والأغذية والخدمات المالية في 2024، خاصة أن السوق المصرية سوق جاذبة. 

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