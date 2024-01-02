تفاصيل جديدة في مسابقة تعيين 30 ألف معلم مساعد.. التقديم خلال ساعات

كشف الكاتب الصحفي، رفعت فياض، المتخصص في الشأن التعليمي، تفاصيل مسابقة وظائف 30 ألف معلم مساعد للعام الثالث، لافتا إلى أنه سيتم فتح باب التقدم للمسابقة الثانية لـ 30 ألف معلم التي أعلن عنهم رئيس الوزراء خلال الساعات المقبلة.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن المسابقة يتبعها في نفس الشهر فتح باب التقدم لاستكمال الاختبارات التي أجريت للجزء الأول من الدفعة ولم يوفقوا، وعددهم 14 ألفا وسيتم اختبارهم فيما رسبوا فيه.



وأوضح فياض، أن ذلك يأتي ضمن تنفيذ خطة التعاقد مع 150 ألف مدرس خلال 5 سنوات، مشيرا إلى أن الهدف من المسابقات سد عجز المعلمين في المدارس الحكومية.



وتابع أنه سيتم البدء في التجهيز لإجراءات مسابقة شغل 11 ألف وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الثالث، لافتا إلى أنه لابد الاهتمام بالدورات التدريبية للمعلمين لمواكبة التطور الكبير الذي يشهده هذا التخصص.

