إصابة 9 أشخاص في حادث انقلاب ربع نقل بصحراوي أبوقرقاص بالمنيا

أصيب 9 أشخاص إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص جنوب المنيا تم نقلهم للمستشفي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز أبوقرقاص.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة أبوقرقاص وتبين إصابة 9 أشخاص جميعهم عمال، بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل جميع المصابين إلي مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.