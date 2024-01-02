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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«أهلي 2008» يخسر أمام سموحة في بطولة الجمهورية

«أهلي 2008»
«أهلي 2008»

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 أمام ضيفه سموحة، بهدف مقابل ثلاثة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٧ من بطولة الجمهورية.

سجل حمزة عبد الكريم هدف التقدم للأهلي خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة مقصية، وجاءت ثلاثية سموحة خلال الشوط الثاني للقاء.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد «أهلي 2008» عند ٤٢ نقطة، وسجل ٥٨ هدفًا مقابل ٢٤ هدفًا في مرماه. 
 
ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

النادي الأهلي الأهلى سموحة بطولة الجمهورية الناشئين

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