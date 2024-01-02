إعلام إسرائيلي: مخاوف من قصف تل أبيب ردا على اغتيال قيادي فلسطيني

أفاد إعلام إسرائيلي، بتواجد مخاوف من قصف منطقة "غوش دان" في تل أبيب الليلة ردا على اغتيال صالح العاروري في بيروت، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

من جانبها أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، استشهاد نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري بقصف مكتبه في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي يحلق على علو مرتفع فوق بيروت والضاحية الجنوبية وخلدة وصولا إلى صيدا.

كما أعلنت حركة فتح إضرابا عاما وشاملا في رام الله والبيرة غدا احتجاجا على اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري في بيروت.