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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تحرك من لبنان بعد اغتيال صالح العاروري

صالح العاروري
صالح العاروري

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد تحضير شكوى لإدانة الاعتداء الاسرائيلي الذي طال منطقة الضاحية الجنوبية، بناء على توجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وتسبب القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في لبنان، في سقوط عدد من الضحايا بينهم القيادي في حركة حماس صالح العاروري، إلى جانب أضرار مادية كبيرة في الممتلكات.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب أوعز إلى كل من مندوب لبنان لدى الامم المتحدة في نيويورك هادي هاشم والقائم بأعمال سفارة لبنان في واشنطن وائل هاشم، إجراء الاتصالات اللازمة وتقديم احتجاجين شديدي اللهجة حول العدوان الاسرائيلي الخطير ومحاولة استدراج لبنان والمنطقة الى تصعيد شامل إستكمالاً لمسلسل الاعتداءات الاسرائيلية اليومية المتصاعدة على جنوب لبنان مما يزيد المآسي والويلات ويهدد السلم والامن الاقليميين، مطالباً بإدانة العدوان الاسرائيلي.

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