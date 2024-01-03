لطلاب الصف الثاني الثانوي | خطوات تحديث التابلت قبل بدء الامتحانات الإلكترونية

أعلنت المدارس الثانوية تنبيهات عاجلة لجميع طلاب الصف الثاني الثانوي دفعة 2024 ، بشأن تجهيز خطوات تجهيز التابلت لعقد امتحانات نصف العام 2024 “الإلكترونية”.

حيث قالت المدارس الثانوية لطلاب الصف الثاني الثانوي ، هناك بعض التحديثات الضرورية التي يجب مراجعتها و تنفيذها على تابلت الطلاب لجميع طلبة الصف الثاني الثانوي دفعة 2024.

حيث تم التأكيد على ضرورة التأكد من تحديث البرامج علي اخر تحديث ، وأوضحت المدارس الثانوية أن خطوات تحديث برامج التابلت لطلاب الصف الثاني الثانوي تتمثل في :

الضغط علي الإعدادات (settings)

اختيار تحديث البرامج(software update)

اختيار التحميل والتنزيل (download and install)

لو تم التحديث لآخر إصدار ستظهر شاشة (your software is up to date)

كما شددت المدارس الثانوية على ضرورة قيام طلاب الصف الثاني الثانوي، بالتأكد من تحديث تطبيق Knox manage على التابلت من خلال الخطوات التالية :

افتح برنامج النوكس

اختر reload policy

اضغط على About

اضغط على update

تأكد من آخر تحديث هو Agent 23.12(2.6.3.08)

كما تم التأكيد على طلاب الصف الثاني الثانوي ، بضرورة التأكد من نزول جميع البرامج على التابلت وذلك خلال التالي:

الدخول علي المتجر (play store)

التأكد من ان جميع التطبيقات اسفلها كلمة (installed)

التأكد من وجود احدث تطبيق وهو AnyConnect على أن يكون مفعل على التابلت وحالته Umbrella.... protected

وتم التنبيه على طلاب الصف الثاني الثانوي أيضاً ، بضرورة إلغاء خاصية السطوع التلقائي للشاشة من التابلت بالخطوات التالية :

اضغط علي الضبط او Settings

ثم اضغط على display او الشاشة

قم بزيادة السطوع او brightness إلى ما قبل الخط الأحمر ثم اضغط على ايقاف السطوع التلقائي او auto brightness او اسحب الستارة وعدل السطوع المناسب واضغط على إلغاء السطوع التكيفي ثم اضغط على تم

ونصحت المدارس الثانوية طلاب الصف الثاني الثانوي ، بضرورة إطالة زمن توقف الشاشة إلى 30 دقيقة من خلال الخطوات الاتية :

اضغط علي apps او التطبيقات

اضغط على settingsاو الضبط

ثم اضغط على display او الشاشة

ثم اضغط screen timeout أو زمن توقف الشاشة

ثم اختر اخر اختيار 30 minute

وشددت المدارس الثانوية ايضا على ضرورة تحديث منصة swift Assess لآخر اصدار وهو 1.8.19 ، وتحديث الاندرويد وتحديث البرامج والتطبيقات ، وتحميل تطبيق Any Connect ، مع ضرورة الإحتفاظ بأن يكون التابلت اونلاين على شبكه الوايفاي لتلقي اخر التحديثات من الوزارة

رابط استمارة الصف الثاني الثانوي

يمكن لمن يهمه الأمر الآن الدخول على رابط استمارة الصف الثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/ لمراجعة بيانات الطالب وعمل استمارة التقدم للامتحان.

وحذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من أنه لن يتمكن طلاب الصف الثاني الثانوي من الدخول على الدخول على رابط استمارة الصف الثاني الثانوي على موقع وزارة التربية والتعليم https://moe-register.emis.gov.eg/ إلا من خلال استخدام البريد الالكتروني الموحد الخاص بالطالب.

أعلنت المدارس الثانوية ، تعليمات هامة للطلاب قبل انطلاق امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024

وشملت التعليمات الصادرة من المدارس للطلاب بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 ما يلي :

الالتزام التام بموعد الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحاً

ضرورة تواجد الطلاب داخل المدرسة قبل بدء الامتحان بوقت كاف على الأقل 30 دقيقة.

سيتم غلق بوابات المدرسة تماماً بعد ١٠ دقائق من بداية الامتحان

لن يسمح بدخول أي طالب متأخر عن الموعد المحدد لبداية اللجنة بدون عذر مقبول.

على الطلاب الإلتزام التام بكافة الاجراءات الإحترازية حرصاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالمدرسة.

على الطلاب الإلتزام بالزي المدرسي والمظهر اللائق وعدم لبس البنطلون الممزق أو السلاسل بالعنق طوال فترة الامتحانات.

يمنع تماماً دخول السادة أولياء الأمور إلى المدرسة طوال فترة الامتحانات لأى غرض.

على جميع الطلاب بالإلتزام التام بالنظام داخل اللجان وعدم إثارة أي مشاكل حتى تتم الامتحانات في هدوء.

ضرورة شحن التابلت كهرباء حتى لا تحدث مشكلة أثناء أداء الامتحان.

ممنوع منعاً باتاً دخول المدرسة أو لجان الامتحان بالموبايل أو أي أجهزة إلكترونية أخرى غير التابلت المدرسي.

فى حالة رصد موبايل مع أي طالب داخل اللجنة سوف يتم عمل محضر غش وسوف يصادر الموبايل حتى نهاية الامتحانات.

إحضار كافة الأدوات التى يحتاجها الطالب ومن بينها القلم الجاف الأزرق فلن يسمح بتبادل الأدوات لتحقيق المزيد من الإنضباط باللجان.

عدم إصطحاب أي أوراق أوكتب أومذكرات داخل اللجان.

الإلتزام بالوقت المحدد للإجابة ولن يتم السماح للطلاب بالخروج من اللجنة إلا بعد إنتهاء الوقت

وكان قد تم الإعلان عن أرقام جلوس الطلاب المقرر لهم خوض امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 في المدارس للتسهيل علي جميع الطلاب ، كما تم وضع دليل لجان في المدارس الثانوية ، لكي يعرف كل طالب مكان لجنته بالمبنى والدور والفصل المحدد لكل لجنة.

إلكتروني للمدارس المجهزة و ورقي لباقي المدارس

وسبق وأن أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة لمديري مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية ، بشأن امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي.

حيث شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه بالنسبة لـ امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي، تقرر إتاحة الامتحان الكترونياً على التابلت وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية للمدارس.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة تدريب الطلاب الذين تسلموا التابلت على خطوات الدخول لمنصة امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي

كما وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بإجراء امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا للمدارس غير المجهزة تكنولوجيا أو لم يتسلم طلابها التابلت.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى أن مديري عموم الإدارات التعليمية هم المسئولين عن قرار نظام امتحانات نصف العام للصفين الأول والثاني الثانوي سواء إلكترونيا أو ورقيا وفقا لجاهزية البنية التكنولوجية لكل مدرسة.