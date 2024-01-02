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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس هيئة الاستثمار: الدولة عملت على تخطي العقبات التي تواجه المستثمرين

حسام هيبة رئيس الهيئة
حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار

قال حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة العامة للاستثمار، تتمتع بالاستقلالية منذ نشأتها، حيث كانت تتبع رئاسة مجلس الوزراء، حتى تم استحداث وزارة الاستثمار.  

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال،  ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc": "في الاستثمار نتعامل مع كل هيئات الدولة، وهناك تنسيق يتم من خلال مجلس الوزراء، حيث تتم الأمور بشكل أقوى وأيسر بتلك الآلية، وتتم دعوتي لحضور اجتماع مجلس الوزراء في الأمور المتعلقة بالاستثمار".

وقال: "من الطبيعي مع وجود أزمة اقتصادية، أن يكون هناك أزمة في الاستثمار، ولكن هناك خطوات نقوم بها لتخطي تلك الأزمة، وهي إجراءات تمت على مدار 24 شهرا، لتخطي الكثير من التحديات كانت نتيجة تراكمات قديمة، منها من التسعينات ومنها من الألفينات ومنها ما بدأ في 2011، ومصر حاولت معالجة هذه التشابكات بداية من عام 2015".

وتابع: "أهم التحديات التي حاولنا التغلب عليها، هو الروتين، والإجراءات الروتينية التي تسبق تنفيذ أي مشروع استثماري في مصر، بالإضافة إلى ضرورة استدامة الإجراءات والقوانين، وليس بالضرورة أن يكون الحديث عن حقبة، فهناك قوانين قد تكون صدرت في الثمانيات أو التسعينات".

وقال: "قمنا بحل حوالي 80% من المشكلات المتعلقة بالاستثمار، المقدمة لنا من خلال لجان فض المنازعات ومن مجلس الوزراء، وهيئة التنمية الصناعية طرحت حوالي 700 قطعة أرض للاستثمار".

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