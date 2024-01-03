جيش الاحتلال يعترف بإصابة 31 جنديًا منهم 5 بحالة حرجة |فيديو

خلال 24 ساعة

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن جيش الاحتلال يعترف بإصابة 31 جنديًا منهم 5 بحالة حرجة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، كما أن قرارات محكمة العدل الدولية لا تكون ملزمة له بإدانة صريحة أمام المجتمع الدولي بأكمله وأن ما يرتكبه جيش الاحتلال هي إبادة جماعية.

أيمن الرقب: جيش الاحتلال يحاول تخفيف ضحاياه في قطاع غزة

وأردف أيمن الرقب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع على فضائية الحياة، تقديم الإعلامية لبني عسل، أن القتـ ـال سوف يستمر في خان يونس بشكل أكثر شراسة خلال الـ 15 يوماً القادمة، لافتاً إلى أن جيش الاحتلال يحاول تخفيف عدد ضحاياه في قطاع غزة، وانه من المنتظر منذ 6 أشهر أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارًا بشأن ما يحدث بغزة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس إلى أن هناك تعويلاً على حزب الله بلبنان فإنه سوف يكون له درسًا قاسيًا.