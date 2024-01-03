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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

القندوسي يكشف طلب كولر قبل رحيله عن الأهلي

صدى البلد

كشف أحمد القندوسي لاعب الاهلي المعار إلى سيرامكيا كليوباترا عن تفاصيل رحيله عن الفريق وطلب  مارسيل كولر.

وقال أحمد القندوسي في تصريحات  مع الإعلامي أحمد شوبير: “الاهلي طلب مني الخروج للإعارة من أجل ضم مهاجم أجنبي ، في البداية كنت حزين ومتوتر من طلب الاهلي إعارتي لكن الشناوي وكهربا اقنعوني باتخاذ القرار.

 

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر في تحقيق بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.


وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوم ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودورى أبطال إفريقيا.

 

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