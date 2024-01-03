سيناتور أمريكي يُطالب الكونجرس برفض المساعدات العسكرية لـ إسرائيل

دعا السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، الكونجرس مجددًا، إلى رفض حزمة المساعدات العسكرية المقترحة لإسرائيل والتي تبلغ 10.1 مليار دولار، والتي لم تتم الموافقة عليها بعد.

وقال ساندرز الذي يمثل ولاية فيرمونت عن الحزب الديمقراطي، عبر منصة "إكس" إنه "يجب ألا يستمر دافع الضرائب الأمريكي في التواطؤ في تدمير حياة الرجال والنساء والأطفال الأبرياء بغزة".

وأضاف أنه "صحيح أن الحرب بدأت بهجوم من قبل حماس، لكن الرد العسكري الإسرائيلي كان غير متناسب وغير أخلاقي وانتهك القانون الدولي".

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فعلى الرغم من الانتقادات الشديدة التي وجهها ساندرز لإسرائيل، إلا أنه لم يحث على وقف إطلاق النار في غزة، وهي الدعوات التي رفضها في السابق هجمات حماس على إسرائيل.

ولا تزال حزم مساعدات تخصصها الإدارة الأمريكية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان وغيرها، وقيمتها 106 مليارات دولار، عالقة في الكونجرس الذي يرفض التصويت عليها بسبب الخلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين.