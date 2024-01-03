صحيفة: إسرائيل تجري اتصالات مع دولة أفريقية لاستقبال آلاف المهاجرين من غزة

كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن اتصالات تجريها إسرائيل مع جمهورية الكونغو الدولة الواقعة في وسط القارة الأفريقية، وذلك من أجل استقبال آلاف المهاجرين من غزة.

وقال مسؤول كبير في مجلس الوزراء السياسي والأمني الإسرائيلي، إن "الكونغو ستكون مستعدة لاستقبال المهاجرين، ونحن نجري مفاوضات مع دول أخرى".

وقالت صحيفة "زمان" الإسرائيلية، إنه على الرغم من الإدانة الشديدة من قبل وزارة الخارجية الأمريكية، فإن مبادرة تشجيع الهجرة الطوعية للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة أصبحت من السياسة الرسمية الرائدة للحكومة الإسرائيلية.

وأكدت الصحيفة أن سياسة الهجرة الطوعية لسكان غزة تتحول ببطء إلى السياسة الرائدة والرسمية للحكومة الإسرائيلية والائتلاف، مشيرة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أعطى الضوء الأخضر، ويتبعه الوزراء وأعضاء الكنيست من جميع فصائل الإئتلاف.

وأشارت الصحيفة إلى أن كل وزراء الأحزاب اليمينية المتشددة "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، يدعمون برنامج الهجرة الطوعية ويبشرون به، فضلا عن عدد من الوزراء وأعضاء الكنيست في حزب "الليكود".

ووفقا للصحيفة فقد أعلن نتنياهو يوم الاثنين الماضي في اجتماع كتلة الليكود أنه يعمل على تحقيق الهجرة الطوعية لسكان غزة إلى دول أخرى.

وقال نتنياهو: "مشكلتنا هي الدول المستعدة لاستيعاب اللاجئين، ونحن نعمل على حلها". ثم رد نتنياهو على كلام عضو الكنيست داني دانون، الذي أشار إلى أن "العالم يناقش بالفعل إمكانيات الهجرة الطوعية".