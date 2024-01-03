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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مؤسسة مجاهد نصار تستكمل مبادرة "إطعام الطعام" لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا بشبرا الخيمة

مؤسسة مجاهد نصار
مؤسسة مجاهد نصار

 تستكمل مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، مبادرة إطعام الطعام للأسر الأولى بالرعاية بشبرا الخيمة.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بأهمية تكاتف الجهود لدعم الشرائح الأولى بالرعاية. 

 

وتهدف المبادرة إلى تقديم الدعم الغذائي ضمن أنشطة مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال ، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي التي تستهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية من خلال الأسر المستهدفة في شبرا الخيمة.

وقالت الدكتورة سحر المغربي، المدير التنفيذي للمؤسسة، إن مطبخ مجاهد نصار الخيري يقوم بتجهيز 650 وجبة ساخنة متكاملة يومياً، من طيور ولحوم وأسماك وباقي مستلزمات الوجبة، يتم توزيعها ، من خلال فرق المتطوعين بمؤسسة مجاهد نصار للتنمية و الأعمال الخيرية على كل الشرائح المجتمعية المستفيدة من المبادرة والأسر المستحقة في منازلها والجمعيات الأهلية وفق قاعدة بيانات المؤسسة ، بالتنسيق مع التحالف الوطني، تأكيداً على إرساء مبادئ التكافل الاجتماعي وتحقيق الأمن الغذائي.

و أضافت " المغربي"   أن مؤسسة مجاهد نصار تقوم بتوزيع وجبة ساخنة لكل فرد من أفراد الأسرة المستحقة عبارة عن أرز وطبيخ يتم تغيير الخضار فيه بشكل يومي إلى جانب البروتين الذي يتنوع ما بين اللحم والدجاج لتكون وجبة متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

واضاف الكاتب الصحفي زين العابدين رشدي ، المتحدث الرسمي باسم مؤسسة مجاهد نصار بأن التوزيع يتم بشكل منظم وفق قاعدة بيانات ورصد منظم من خلال فرق للرصد والبحث الميداني ترصد الأوضاع المالية والاجتماعية والتعليمية والمعيشية والصحية لكل أسرة ، تحت قيادة الدكتورة سحر المغربي، المدير التنفيذي للمؤسسة،وبعد التأكد من استحقافهم الخدمة يتم توفير وتلبية كل احتياجاتهم بلا استثناء.

مؤسسة مجاهد نصار مؤسسة مجاهد نصار للتنمية مؤسسة مجاهد نصار للتنمية والأعمال الخيرية مبادرة إطعام الطعام للأسر الأولى بالرعاية مجاهد نصار

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