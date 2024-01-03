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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإحصاء: 8 % انخفاض في معدل النمو السكاني خلال 2023عن عام 2022

الزيادة السكانية
الزيادة السكانية

بلغ عدد سكان جمهورية مصر العربية بالداخل (105.858 مليون نسمة) يوم الإثنين الموافق 1/1/ 2024 وفقاً لما أعلنته الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المرتبطة بقاعدة بيانات تسجيل المواليد والوفيات بوزارة الصحة والسكان.

 وكان عدد السكان قد بلـــغ (104.395 مليون نسمة) يوم الأحد الموافـــق 1/1/2023 وبذلك يكــــون قد تحققت زيادة سكـــانية (الفــــرق بين أعــــداد المواليـــد والوفيــــات) قدرهــــا 1.463مليون نسمة خـــــلال الفترة من 1/1/2023 حتى 1/1/ 2024 ( سنة ميلادية ) .

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بلغ معدل الزيادة الطبيعية 1.4 % لعام 2023 حيث انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022 وذلك نظراً لانخفاض أعداد المواليد خلال عام 2023 بحوالي 149 ألف وبنسبة 6.8% مقارنة بأعداد المواليد خلال عام 2022 كما هــــو واضــــح من تطــــــور أعداد المواليد والوفيات والزيادة الطبيعية خــــلال الفترة (2019-2023).

أعداد المواليد خلال عام 2023

 بلغ عدد المواليد ( 2.044 مليون مولود ) خلال عام 2023 وفقاً للبيانات الأولية المسجلة بقاعدة بيانات المواليد والوفيــات بوزارة الصحـــة والسكـــان وهــــو ينخفض بحوالي 149 ألف مولـــــود مقارنة بالعام السابق 2022 (2.193 مليون مولود) حيث بلغ متوسط عدد المواليد (5599) مولود يومياً أي ( 233) مولــــــود في الساعة أي ( 3.9 ) مولـود في الدقيقـة بما يعني مولود كـــــل (15.4ثانية) .

أعداد المواليد خلال الفـترة من 1/1/2023 حتى 1/1/2024) 

أعداد المواليد المسجلة خلال عام 2023 2.044 مليون مولود

متوسط أعداد المواليد اليومية 5599 مولود

متوسط أعداد المواليد كل ساعة 233 مولود

متوسط أعداد المواليد كل دقيقة 3.9 مولود

مولود كل 15.4 ثانية

وقد انخفض معدل المواليد وفقاً للبيانات الأولية من 21.1 لكل ألف من السكان عام 2022 إلى ( 19.4 ) في الألف عام 2023 حيث سجلت محافظــات (أسيوط، سوهــاج، قنا، المنيا، الأقصر) أعلـــــى معــدلات للمــــواليد (25 ، 24 ، 24 ، 23 ، 23) لكل ألف من السكان على الترتيب فيما سجلت محافظات بورسعيد ودمياط والدقهلية والسويس والغربية أقل المعدلات (12 ، 16، 16 ، 16، 17) لكل ألف من السكان على الترتيب.

ويلاحظ تراجع أعداد المواليد خلال آخر 5 سنوات والذي يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية وهو ما أظهرته أيضاً بيانات مسح صحة الأسرة المصرية لعام 2021 حيث انخفض معدل الإنـجاب من 3.5 مولود لكل سيدة عام 2014 إلى 2.85 مولود لكل سيدة .

وبالرغم من هذا التراجع إلا أن أعداد المواليد الحالية - والتي تتجاوز 2 مليون مولود سنويا - تستنزف موارد الدولة وتلتهم جهود التنمية وتمثل تحدياً تجاه ما تطمح إليه الدولة في خفض معدلات الإنـجاب للحد الذي يسمح بأن يجني أفراد المجتمع ثـمار التنمية .

الساعة السكانية التعبئة العامة والاحصاء السكان في مصر وزارة الصحة مال واعمال المواليد والوفيات Finance Real Estate اخبار مصر

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