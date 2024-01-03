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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أتعرض لمؤامرة.. أول تعليق من فنانة شهيرة بعد قرار حبسها لمدة عام

دنيا بطمة
دنيا بطمة

نشرت الفنانة دنيا بطمة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى “إكس” حول قرار محكمة النقض بالعاصمة المغربية بتأييد حبسها لمدة عام وذلك في أول تعليق لها بعد قرار المحكمة.

وقالت دنيا بطمة: “أنا معرضة إلى مؤامرة كبيرة والله فوق يعلم لن أتحدث في أي تفاصيل وسأخذ حقي”.

وأضافت دنيا بطمة: “سأكشف الحقائق بعد مرور الوقت وستكتشفون خبث بعض الناس”.

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دنيا بطمة

أصدرت محكمة النقض بالعاصمة المغربية قرارا برفض النقض الذى قدمته الفنانة دنيا بطمة فى القضية التى اتهمت فيها والمعروفة إعلاميا بقضية "حمزة مون بيبى".

وقضت المحكمة بتأييد الحكم الذى صدر ضدها فى عام 2020 وهو السجن لمدة عام وذلك بعد أن ثبت علاقتها بالحسابات الخاصة بتطبيق سناب شات.

وقد قامت دنيا بطمة بإلغاء حفلها فى ليلة رأس السنة بعد صدور قرار بحبسها؛ وذلك حتى لا تعرض منظمي الحفل إلى الحرج.

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