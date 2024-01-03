طارق السيد: عواد كان يستحق الانضمام للمنتخب.. وطريقة فيتوريا لا تناسب أوباما

أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق أن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض كان يستحق الانضمام لمنتخب مصر.

وقال طارق السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد أبو العلا: "عواد تعرض للظلم وكان يستحق التواجد في المنتخب، ولكن ليس كحارس رابع".

وتابع: "أوباما مميز أيضا لكن قد تكون طريقة لعب المنتخب لن تمنح أوباما فرصة المشاركة".

وقال: "كنت اتمنى وجود شيكابالا كأفضل تكريم له في مشواره الكروي بعد مسيرة مميزة مع الزمالك ومع المنتخب أيضا كان أحد أفراد الفراعنة في كأس العالم".

وأكد طارق السيد نجم الزمالك السابق على أن استمرار محمد صبحي حارس مرمى الفريق الكروي أمر إيجابي.

وقال طارق السيد في تصريحات "بعيدا عن القرارات الإدارية التي نحترمها ونقدرها للغاية، لكن صبحي من الحراس المميزين وصغير في السن ويستطيع تقديم مستويات مميزة مع الزمالك".

وتابع: "محمد صبحي يرغب في الاستمرار في الزمالك، وأعتقد أنه القرار الأفضل".