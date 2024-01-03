ماكرون يعلق على تصريحات وزراء إسرائيليين بشأن تشجيع الهجرة من غزة

أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، تصريحات وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش وإيتمار بن جفير، التي يشجعان فيها على الهجرة خارج قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، جاء ذلك في حديث ماكرون مع رئيس حزب "معسكر الدولة" والوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني جانتس.

وقال ماكرون في المحادثة إن التصريحات التي تتعلق بتهجير الفلسطينيين ونقلهم من غزة إلى دول أخرى أمر غير مقبول وضد الحل الثنائي.

وفي وقت سابق، أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، الليلة الماضية، التصريحات، قائلاً إن "هذا الخطاب مثير للقلق وعلى الوزراء أن يتوقفوا فوراً. لقد كنا واضحين بشكل لا لبس فيه أن غزة هي أرض فلسطينية وستظل كذلك حتى عندما لا تسيطر عليها حماس".