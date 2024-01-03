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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غدا.. بدء تلقي قراءات عداد الغاز المنزلي

قراءة الغاز
قراءة الغاز

تبدأ أعمال تسجيل القراءة والتحصيل للغاز الطبيعي المنزلي اعتبارا من غدا الخميس لموافق 4 يناير 2024، بعد توقفها جراء انتهاء أعمال الجرد السنوي التي تقوم بها شركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتريد“ التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية.

قالت الشركة في تقرير صادر عنها إنها بصدد تسجيل قراءة عداد الغاز الشهري، للشهر الجاري  من خلال  الاتصال على 17169 في حالة وجود أية استفسارات.

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وتستقبل الشركة قراءة الغاز الشهرية للوحدات إلكترونياً حتى يوم 27 منه، يأتي ذلك في إطار حرص شركة بتروتريد على تيسير الخدمات المقدمة بهدف راحة عملاء الشركة مستخدمي الغاز الطبيعي.

 وتطبيقا لبرنامج وزارة البترول والثروة المعدنية  لـ التحول الرقمي في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتوفر الشركة 15 طريقة إلكترونية مختلفة يستطيع من خلالها عُملاء الشركة تسجيل القراءة الشهرية أو دفع فاتورة الغاز الخاصة بوحداتهم السكنية.

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