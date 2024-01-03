ختام المؤتمر الوطني لبناء جيل من النشء بمراكز الشباب بسيناء 

اختتمت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، المؤتمر الوطني للنشء بالمحافظة تحت شعار «بناء جيل» من النشء بمراكز الشباب بمدينة وقرى المحافظة ،بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء.. حيث أقيم الختام بمركز شباب مدينة العريش، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .



وأشار الدكتور عبد الكريم الشاعر من جامعة العريش، أنه لابد من بناء الجانب المعرفي وبناء القدرات والمهارات لدى اىنشء ، ثم تغيير السلوك من أجل خلق الوعي والمواطن، والعمل على تنمية وعي النشء والشباب بضرورة المشاركة المجتمعية في شتى القضايا والمجالات، بالإضافة لدور النشء في خدمة الفرد والمجتمع.

كما ناقشت الدكتورة صفوة شلبي مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة والمعسكرات بجامعة كفرالشيخ، أهمية الرياضة في بناء شخصية النشء، من خلال المشاركة فى الأنشطة الرياضية المتنوعة التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة في إطار ورؤية مصر 2030.

مهارات النشء:



وأوضح إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو رفع وعي وثقافة ومهارات النشء من مختلف أنحاء المحافظة، والعمل تعزيز قدراتهم تمهيدا لأداء دورهم في بناء مستقبلهم وتنمية مجتمعاتهم.

بالإضافة إلى تكوين مجموعة قادة المجتمع المصري من النشء ، وذلك من خلال برامج التدريب وتأهيل مجموعة من النشء على المهارات القيادية ليشكلوا مجموعة تثقيف الأقران، علاوة على تنفيذ عدد من التدريبات التأهيلية فى المناطق المهمشة من خلال مجموعة قادة المجتمع.



