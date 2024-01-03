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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

20 قتيلاً في انفجارات غامضة قرب قبر سليماني بإيران

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام في إيران، منذ قليل، بمقتل 20 شخصا على الأقل في انفجارات قرب المقبرة التي دُفن فيها قائد الحرس الثوري السابق قاسم سليماني في مدينة كرمان.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “إيسنا” أن رئيس بلدية كرمان قال إنه "لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الانفجارات ناجمة عن انفجار أسطوانات غاز أم عن إرهابيين انتحاريين".

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم"، قبل قليل، أن 30 شخصا على الأقل أصيبوا في الانفجارين اللذين وقعا قرب المقبرة التي يرقد فيها القائد السابق للحرس الثوري قاسم سليماني.

وأفادت وسائل إعلام في إيران، قبل قليل، بوقوع انفجارين غامضين بالقرب من مقبرة القائد السابق للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في مدينة كرمان.

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن اليوم هو ذكرى اغتيال قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة في هجوم بطائرة أمريكية بدون طيار عام 2020، خارج العاصمة العراقية بغداد.

ايران انفجارات قائد الحرس الثوري السابق قاسم سليماني قبر سليماني ذكرى اغتيال قاسم سليماني

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