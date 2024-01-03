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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توصيل شبكة البيارات بغرف تصريف الأمطار بوسط الشارع العام بمدينة العريش

تطهير غرف تصريف الأمطار
تطهير غرف تصريف الأمطار بمدينة العريش

ينفذ مجلس مدينة العريش، شمال سيناء ، تركيب شبكة بيارات وغرف تصريف للأمطار، بوسط الشارع العام بمدينة العريش في إطار الاستعداد لموسم هطول الأمطار  لمنع تراكم المياه، تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وقال اللواء أسامة العفش رئيس مجلس مدينة  العريش، في بيان، إنه تم تركيب  12 غرفة تصريف أمطار جديدة، بالمناطق التي تشهد ركود أمطار، والتي شملت عدة مناطق وهي بجوار مسجد النصر، وميدان النصر، والطريق بين سوق السمك، والحديقة العامة، مول مزايا.

كما  تم إنشاء  غرف تصريف مياه الأمطار بطول بشارع البحر من منطقة سنيين، وحتى منطقة الخلفاء الراشدين.

وأضاف رئيس المجلس، أن فرق  الإدارة  الهندسيةبالمجلس حددت الأماكن التي تشهد تجمع أمطار، وإعطاء تعليمات للمقاول المختص وفريق العمل، بتنفيذ الغرف، على أن يكون تصريفها إلى أقرب بيارة صرف صحي موجودة بجانب الطريق.، 

وأوضح أسامة العفش، أن تجربة توصيل غرف الصرف ببيارات الصرف قد نجحت، ولذا يتم الآن تعميمها على جميع شوارع المدينة.

ويقوم عمال النظافة بالعمل على تنظيف بيارات الصرف الصحي من الرمال والأوراق، تحسبا لتساقط أمطار.
 

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