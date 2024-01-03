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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع هائل في أسعار النفط العالمية بسبب ليبيا

أسعار النفط
أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط نحو دولار للبرميل اليوم الأربعاء، بعد تقارير عن تعطل أكبر حقل نفط في ليبيا مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات الناجمة عن التوترات في البحر الأحمر.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع خام برنت 63 سنتا إلى 76.52 دولارا للبرميل بحلول الساعة 13:46 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا إلى 70.88 دولارا للبرميل.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط بنحو دولارين في وقت سابق من الأسبوع بعد الهجمات التي شنها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، أمس الثلاثاء، إنها أطلقت صاروخين باليستيين مضادين للسفن على جنوب البحر الأحمر، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي أضرار.

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ومن الممكن أن يؤدي صراع أوسع إلى إغلاق الممرات المائية الحيوية لنقل النفط وتعطيل التدفقات التجارية.

النفط اسعار النفط ليبيا

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