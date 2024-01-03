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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: 334 مسجدًا جديدًا تنضم لبرنامج "صحح قراءتك"

برنامج صحح قراءتك
برنامج صحح قراءتك

نشرت وزارة الأوقاف أسماء المجموعة الثانية من المساجد المشاركة في برنامج "صحح قراءتك" بعدد (334) مسجدًا جديدًا ، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في برنامج "صحح قراءتك" (1046) مسجدًا، وذلك في إطار خدمة للقرآن الكريم وحرصًا على عمارة المساجد بتلاوته وختمه بصورة منتظمة.

الأوقاف: 1046 مسجدًا لختم القرآن الكريم

وأوضحت الوزارة أن المشاركة ستكون مفتوحة لجمهور المصلين بقراءة ربع حزب من القرآن الكريم بنظام المصحف المعلم من أول سورة الفاتحة فسورة البقرة إلى سورة الناس ، بحيث يقرأ الإمام الآية أو ما تيسر منها ويردد الحاضرون خلفه .

وأشارت إلى أن المشاركة متاحة للمساجد الكبرى التي لها أئمة متميزون مع إتقان التلاوة بحسن الأداء الصوتي، داعية المديريات الراغبة في التوسع في مساجد ختم القرآن الكريم لمخاطبة رئيس القطاع الديني بطلبها لدراسته واتخاذ القرار المناسب بشأنه. 

وجاءت قائمة المساجد الجديدة كالتالي اضغط هنا

207 مسجدًا بقنا تنضم لمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

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امتحانات القبول للمتقدمين لدورة الحاسب الآلي بالمديريات الإقليمية

كما نشرت الأوقاف أسماء الأئمة والإداريين والواعظات المتقدمين لدورات الحاسب ‏الآلي بأكاديمية الأوقاف الدولية، علمًا بأن الامتحانات ستعقد بمقر المديريات ‏التابعين لها، وذلك يوم الاثنين الموافق : 8/ 1 / 2024م، وهم:‏ اضغط هنا

79 مسجدًا بشمال سيناء تنضم لمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

وفي إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه ، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا ، تطلق وزارة الأوقاف مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2023)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر ، وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

 وجاءت أسماء المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" بمحافظة شمال سيناء بعدد (79) مسجدًا جديدًا ، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" (1354) مسجدًا ، فعلى من يرغب التواصل مع إمام المسجد لتسجيل أبنائه للمشاركة في المبادرة ، أبرزها على النحو التالي :

1. النصر- ش 23 يوليو شرق العريش الشيخ/ محمد سليمان عزام راشد

2. أم القرى -وسط المدينة شرق العريش الشيخ/ حماده بشير محمد أحمد البدوي

3. أبو حنيفة – ابو صقل شرق العريش الشيخ/ السيد حسن السيد حامد خطاب

4. عمر بن الخطاب - الضاحية شرق العريش الشيخ/ محمد محمد عطية أحمد سليم

5. المدينه– ش 26 شرق العريش الشيخ/ أحمد صلاح على محمد

6. سيد الشهداء حمزة شرق العريش الشيخ/ أحمد عبد الرحمن محمد الأنور

7. سعيد بن عامر شرق العريش الشيخ/ محمود السيد محمود غنام

8. السلام – أبو صقل شرق العريش الشيخ/ محمد لطفي محمد السيد موسى

9. آل بدوى- كرم ابو نجيلة شرق العريش الشيخ/ محمد مجدى محمد عطيه

10. المصطفى – كرم ابو نجيلة شرق العريش الشيخ/ سيد بدوى اسماعيل إبراهيم

11. الأزهر –حى الصفا شرق العريش الشيخ/ إسلام رجب ربيع عبد الحميد

12. الرحمن – عاطف السادات شرق العريش الشيخ/ محمد عبد العظيم محمد عبد العظيم

13. التوبه–حى الصفا شرق العريش الشيخ/ أحمد فهمى بكر محمد

القرآن ختم القرآن الكريم وزارة الأوقاف صحح قراءتك برنامج صحح قراءتك سورة البقرة سورة الناس

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