207 مسجدًا بقنا تنضم لمبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

تطلق وزارة الأوقاف مبادرة "حصّن طفلك بالقرآن الكريم" لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2023)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر ، وسيقوم إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم"

في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه ، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

وكذلك شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة ، ويسرنا أن ننشر أسماء المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" بمحافظة قنا بعدد (207) مسجدًا جديدًا ، ليصل إجمالي عدد المساجد المشاركة في مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" (1105) مسجدًا ، فعلى من يرغب التواصل مع إمام المسجد لتسجيل أبنائه للمشاركة في المبادرة ، وذلك على النحو التالي :

م اسم المسجد وعنوانه اسم الإدارة اسم الإمام

1. آل البيت - النجمة أبو تشت الشيخ/ محمد سعد هدية محمود

2. الرحمن - السراطنية أبو تشت الشيخ/ علاء حسن على يوسف

3. التراكوة- الشقيفي أبو تشت الشيخ/ هوارى سيد حسين

4. آل عمر - العوامر الغربية أبو تشت الشيخ/ محمود خليفة عبدالله أحمد

5. الرحمن - الخزان أبو تشت الشيخ/ شريف عبدالسلام شمروخ

6. الرحمن – كوم جابر أبو تشت الشيخ/ زكريا محمد عبدالشافى عبدالعال

7. الخالدي - ابوشوشة أبو تشت الشيخ/ عبدالرحمن إسماعيل السيد أحمد

8. آل عفيفي أبو تشت الشيخ/ إسماعيل عبد الرحمن أحمد محمد

9. الرحمن - عوامر غربية أبو تشت الشيخ/ محمد أحمد إسماعيل عبدالمجيد

10. الرحمن – خوالد أبوشوشة أبو تشت الشيخ/ حسن أحمد عبدالشافى حسن

11. الشيخ داود - سمهود أبو تشت الشيخ/ عبدالستار سليم عبدالستار

12. الجعدى - ابوشوشة أبو تشت الشيخ/ حسن محمد حسن محمد

13. الرحمة – كوم هتيم أبو تشت الشيخ/ ضاحى كمال الدين امين عبدالنبى

14. التمامية – الشرقى سمهود أبو تشت الشيخ/ محمد ابوالوفا سليمان أحمد

15. التحرير - الاميرية أبو تشت الشيخ/ إسماعيل على محمد أحمد

16. التوبة – الشرقى سمهود أبو تشت الشيخ/ عاطف حمدى حسين عبادى

17. محمد العنينى – العوامر الغربية أبو تشت الشيخ/ أحمد سعد أحمد مدنى

18. آل عكاوي - القارة الكرنك الشيخ/ محمد على حسن حماد

19. الغفران - العمرة الكرنك الشيخ/ عمر منصور عبدالعليم إبراهيم

20. محمد حمادي - القارة الكرنك الشيخ/ عبدالمطلب أحمد عبدالمطلب على

21. آل رشوان - الكعيمات الكرنك الشيخ/ خالد مهدى محمد أحمد

22. آل حريز - خوالد القارة الكرنك الشيخ/ محمود على محمد على

23. أبو بكر الصديق - عزبة البوصة الكرنك الشيخ/ أحمد عبد الرؤف على أحمد

24. المغربي -النواهض الكرنك الشيخ/ إبراهيم يوسف محمد أحمد

25. السماسيرى -الكرنك الكرنك الشيخ/ محمد حسين أحمد حفني

26. الإيمان - العمرة الكرنك الشيخ/ فراج عبدالحليم على فراج

27. آل داوود- الكرنك الكرنك الشيخ/ عمرو عبدالرحيم أحمد حسين

28. أبو بكر الصديق -الكعيمات الكرنك الشيخ/ حسن ابو المعارف الضوي فقير

29. آل محاريق - عزبة البوصة الكرنك الشيخ/ خلف الله مصطفى محمد السيد

30. الرحمة -النواهض الكرنك الشيخ/ أيمن عبدالحفيظ ابو ابوالوفا أحمد

31. أولاد عمر - الكرنك الكرنك الشيخ/ سعود موسي محمد عبدالعال

32. السلام -شارع المحطة فرشوط فرشوط الشيخ/ عثمان عبد العظيم عبده عبد الرحيم

33. العتيق -فرشوط فرشوط الشيخ/ ابو الوفا ابو المجد سليمان أحمد

34. المعهد الدينى -فرشوط فرشوط الشيخ/ عاطف محمد عطاالله رسلان

35. على بن أبى طالب -فرشوط فرشوط الشيخ/ أحمد فرج عبد القادر حسن

36. علم الدين – الكوم الأحمر فرشوط الشيخ/ محمود أحمد نجامى ابو هريره على

37. أبوهريرة - فرشوط فرشوط الشيخ/ محمد محمد محمد محمد مسعود

38. السبيل نجع القاضى فرشوط فرشوط الشيخ/ بركات عثمان عبد اللاه محمود

39. العتيق كوم البيجا فرشوط الشيخ/ عبد الحليم محمود جبريل محمد

40. الغريب- فرشوط فرشوط الشيخ/ إسماعيل عبد الرحيم إسماعيل عبد الرحيم

41. الشيخ بسطامى فرشوط الشيخ/ محمد عبد الله امين عبد الله عبد النبى

42. - فرشوط فرشوط الشيخ/ محمود سعد الدين أحمد حميد

43. الوزير أنور أيو سحلى- فرشوط فرشوط الشيخ/ عبد السلام صالح حماده عطيفى

44. المغازى- فرشوط فرشوط الشيخ/ عبد الستار مصطفى فرغل سليمان

45. الفتح- فرشوط فرشوط الشيخ/ على محمد مصطفى أحمد

46. الشاورى - فرشوط فرشوط الشيخ/ خالد محمد سيد جابر أحمد

47. الشعراوى - فرشوط فرشوط الشيخ/ محمود محمد إبراهيم بكر

48. التوبة -البريج فرشوط الشيخ/ بدوى عبد العاطى حسن أحمد

49. أولاد على- فرشوط فرشوط الشيخ/ أحمد محمد عبد اللطيف عكاشه

50. الرسول- الحاج سلام فرشوط الشيخ/ أحمد محمد أحمد عبدالقادر على

51. الشيخ مسعود فرشوط الشيخ/ أحمد طه عبد القادر حامد

52. الرحمن- النخلة العركى الشيخ/ أحمد محمود حماد بخيت

53. العتيق- غانم العركى الشيخ/ عبدالله محمد عبد العاطي

54. النشرتى- غانم العركى الشيخ/ محمد امين محمد الامين

55. السلام- الزهرة العركى الشيخ/ كارم محمد على أحمد

56. النصر- العركى العركى الشيخ/ محمد عبدالعليم سعدالدين

57. العمدة - العركى العركى الشيخ/ عمر عبدالصمد على

58. العتيق- الحاجر القبلى العركى الشيخ/ عاطف أحمد سليمان أحمد

59. الامام على بن أبى طالب- الدهسة العركى الشيخ/ محمد أحمد عمر عبدالعزيز

60. أحمد سالم -الدهسة العركى الشيخ/ نجاتى عبدالرازق محمدين

61. الهداية- الحاجر البحرى العركى الشيخ/ أحمد محمود عبدالله

62. عبدالوهاب بك-الدهسة العركى الشيخ/ محمد أحمد محمود مرسى

63. عمر بن الخطاب / نجع حمادي نجع حمادي الشيخ/ محمود كامل صديق إسماعيل

64. الفتح / نجع حمادي نجع حمادي الشيخ/ محمد مغربي إبراهيم

65. آل البيت / المستت / نجع حمادي نجع حمادي الشيخ/ محمد عبد اللاه عبدالعظيم

66. النجدة / نجع حمادي نجع حمادي الشيخ/ خالد رفعت محمد حسين

67. ال عمران / الرئيسية نجع حمادي الشيخ/ أحمد حسين محمد حسين

68. الامام على / القصر نجع حمادي الشيخ/ عطيتو عبد الراضي على

69. العتيق / البرارة نجع حمادي الشيخ/ عرفه يوسف سليم عكاشه

70. عمرو بن العاص / النجاحية نجع حمادي الشيخ/ عبود محمد محمود إبراهيم

71. عمر بن الخطاب / بركه نجع حمادي الشيخ/ محمد خليفه محمد سيد

72. الحق / المصالحة نجع حمادي الشيخ/ حجاج سعد عباس خليل

73. التحرير / نجع حمادي نجع حمادي الشيخ/ مصطفى محمود على بخيت

74. عكاشه / القناويه نجع حمادي الشيخ/ عبد الستار عبدالله على محمود

75. ابو بكر الصديق / النجاحية نجع حمادي الشيخ/ أحمد عبيد ابو العباس محمد

76. الرحمة / نجع سالم نجع حمادي الشيخ/ حسين أحمد محمد حفني

77. آل هباش / الشعانية نجع حمادي الشيخ/ عزت إسماعيل محمود أحمد

78. نجع إبراهيم- (نجع إبراهيم) الشرقى بهجورة الشيخ/ على بدوى على محمد

79. الساحل الكبير-(ساحل نجع حمادى) الشرقى بهجورة الشيخ/ أحمد سيد حادي سعيد

80. النزلة-( النزلة) الشرقى بهجورة الشيخ/ محمد شرقاوي حمادي محمد

81. الطلمية-(الطلمية) الشرقى بهجورة الشيخ/ أحمد مصطفى جاد الرب كريم

82. الكلح-(الكلح) الشرقى بهجورة الشيخ/ خلف فخري محمود محمد

83. العتيق-( الساحل) الشرقى بهجورة الشيخ/ أحمد عبد الرشيد إبراهيم أحمد

84. عمر بن الخطاب - (السجيرات( الشرقى بهجورة الشيخ/ عصام محمد مدني مصطفى

85. الرحمن-( البقيلى) الشرقى بهجورة الشيخ/ حمدي أحمد محمد عبد اللطيف

86. النور-( نجع ضاحى) الشرقى بهجورة الشيخ/ عيسى عبدالباسط عبدالمطلب عبدالرحيم

87. الحاج عبدالحفيظ-(نجع فكار) الشرقى بهجورة الشيخ/ محمود إبراهيم محمد إبراهيم

88. الجديد -بعزبة حماد الغربي بهجورة الشيخ/ ربيع سيد محمود عبد المنعم

89. أبو بكر الصديق- نجع عمارة الغربي بهجورة الشيخ/ رمضان عبد المحسن أبو المجد

90. حسن محمدين- زليتم الغربي بهجورة الشيخ/ سمير عبد الظاهر عبد المجيد محمد

91. الحاج محروس بعزبة محمد رنان الغربي بهجورة الشيخ/ عبد الحارس نور محمدين حسن

92. أحمد الطنانى- بعزبة علام الغربي بهجورة الشيخ/ محمد أبو الحمد محمد شمروخ

93. العتيق- أبو عموي الغربي بهجورة الشيخ/ محمد عبد الفتاح حسين على

94. الرحمن بسلاجة الغربي بهجورة الشيخ/ منصور نور الدين محمود حسن

95. عثمان أحمد رضوان- بسلاجة الغربي بهجورة محمود عبد الحفيظ محمد سماسيرى

96. العتيق- البراهمة الغربي بهجورة الشيخ/ محمود دردير محمود حسين

97. العتيق - الحراجية دشنا الشيخ/ عبد الله أبو المجد على عبد الحميد

98. السلام - الغرابوة دشنا الشيخ/ حسنى محمد إسماعيل محمد

99. العتيق - الطبايخة دشنا الشيخ/ أحمد محمد رضوان محمد

100. العتيق - العطيات دشنا الشيخ/ جمال محمد حشمت محمد على

101. عاطف السادات - العطيات دشنا الشيخ/ المدثر تقى عبد الرحيم محمد

102. العتيق -أبود ياب غرب دشنا الشيخ/ عبد المعز رمضان إبراهيم على

103. الأنوار المحمدية - أبو دياب غرب دشنا الشيخ/ الدسوقى السيد على محمد

104. الإمام الحسين – أبو دياب غرب دشنا الشيخ/ محمد غريب محمد السمان

105. النصر - أبو دياب شرق دشنا الشيخ/ أشرف ممدوح محمد الحنفى

106. النور – أبو دياب شرق دشنا الشيخ/ عبد المجيد عكاشة محمود حسن

107. المحسنين . فاو قبلى دشنا الشيخ/ أحمد عبدالرشيد أحمد محمد

108. الشيخ نور الدين . فاو قبلى دشنا الشيخ/ شعبان عبد الحكيم عبد الشكور إبراهيم

109. النور/الشيخ على شرق أبو مناع الشيخ/ محمد عبد الحكم حسن موسى

110. الفتح الإسلامى/جبل أبو مناع أبو مناع الشيخ/ عبد المنعم أبو سريع أحمد محمود

111. الرحمن/أبو مناع غرب أبو مناع الشيخ/ عبد الفتاح حسين محمود

112. آل جبريل/أبو مناع شرق أبو مناع الشيخ/ حسين عبد الحميد عبد النبى نزر

113. الشهيد محد عبد القادر/أبو مناع شرق أبو مناع الشيخ/ عوض الله محمد على سعيد

114. الصبّاح/ق الكويت/أبو مناع شرق أبو مناع الشيخ/ عبد الفتاح أحمد إبراهيم على

115. الزهراء/الجحاريد أبو مناع الشيخ/ معتمد أبو الوفا أحمد محمد

116. السلام/نجع عزوز أبو مناع الشيخ/ محمد موسى محمد موسى

117. الشيخ جودة/نجع عزوز أبو مناع الشيخ/ حامد جاد الرب على أحمد

118. آل فراج/نجع سعيد أبو مناع الشيخ/ طارق حسن أحمد محمد

119. الشيخ عبد الله/نجع سعيد أبو مناع الشيخ/ بخيت أبو القاسم عمر محمود

120. السراج المنير/الرملة أبو مناع الشيخ/ صالح سليمان أحمد موسى

121. الرحمن الصابونجى/أبو مناع بحرى أبو مناع الشيخ/ نصر الدين عبد الباسط على محمد

122. آل حسبو/أبو مناع بحرى أبو مناع الشيخ/ عبد المعين وهب الله محمد أحمد

123. بر الوالدين – البهايجة الوقف الوقف الشيخ/ عبد القادر عبد الكريم حباشى عبد الرحيم

124. السلام الكريمات –بندر الوقف الوقف الشيخ/ جمعة محمد حامد أحمد

125. السلام الدندراويه –بندر الوقف الوقف الشيخ/ إبراهيم محمد السيد عبد الرحيم

126. عمر بن العاص -جزيرة العبل الوقف الشيخ/ سعيد عبدالنبى يوسف عبد الرحمن

127. السيد عبدالرحيم قنا الشيخ/ حجازي محمد فارس

128. سعودي قنا الشيخ/ علاء أحمد محمود

129. سيدى عمر قنا الشيخ/ عمر الطيب عبدالراضى

130. ناصر قنا الشيخ/ أحمد عبدالرازق محمد يوسف

131. الخزان قنا الشيخ/ مصطفى محمود أحمد

132. جودى قنا الشيخ/ عبدالله عوض ابوالحمد شحات

133. بلبص قنا الشيخ/ إبراهيم سعيد بن إبراهيم أحمد

134. الكبير- بالحصواية قنا الشيخ/ أحمد محمد ريان

135. على السيد قنا الشيخ/ نصر حسن أحمد حسين

136. التوبة قنا الشيخ/ مصطفى جعفر مبارك

137. العزيز- بالشئون قنا الشيخ/ محمد أحمد عباس حسب ربه

138. نجع الجد بكرم عمران قنا الشيخ/ محمد سعيد محمد

139. الشيخ محمد إبراهيم عويضة -بالشئون قنا الشيخ/ حسام خلف محمد سليم محمود

140. الوحدة العربية قنا الشيخ/ محمد حمدان عبدالظاهر

141. الشيخ عامر قنا الشيخ/ أيمن محمد مصطفى

142. الحكم العدل- بالمساكن قنا الشيخ/ محمد عبدالحميد همام

143. الخليلية قنا الشيخ/ محمد حجازي عبدالفتاح

144. السادات -البراهمة قفط الشيخ/ عصام عبدالمنعم العريان أحمد

145. العروبه -الغربى قفط الشيخ/ علاء محمد السعيد يوسف محمود

146. الكبير -البراهمه قفط الشيخ/ عبدالمعز محمود محمود أحمد

147. الحاج على الشيخيه قفط الشيخ/ سعد محمد ادم إبراهيم

148. عمر بن الخطاب الشيخيه قفط الشيخ/ عبدالرضى أحمد محمود محمد

149. الأنوار المحمديه الظافريه قفط الشيخ/ جمعة حسن محمد حسن

150. الرحمه- نجع الخطيب قفط الشيخ/ طه ابوالسعود إبراهيم محمد

151. الكبير- العويضات قفط الشيخ/ مصطفى غزالى داوود موسى

152. العتيق- القلعة قفط الشيخ/ فايز بركات عبدالرحيم حامد

153. كوم هديل- القلعة قفط الشيخ/ محمد سعد عبدالسلام أحمد

154. الصالحين- الكلاحين قفط الشيخ/ محمد على أحمد خليفة

155. نجج معين -الكلاحين قفط الشيخ/ طه محمد على حسين

156. الفتح قفط قفط الشيخ/ أحمد توفيق محمود عطيه

157. أبو بكر الصديق قفط قفط الشيخ/ محمود محمد يوسف إبراهيم

158. العمرى -قفط قفط الشيخ/ محمد كمال محمد أحمد

159. ابو العباس -بندر قوص قوص الشيخ/ على إبراهيم على أحمد

160. الشيخ عتمان- بندر قوص قوص الشيخ/ بهاء لقمان محمد توفيق

161. أبو بكر الصديق-بندر قوص قوص الشيخ/ أحمد عبدالفتاح تايه أحمد

162. عمر بن الخطاب- بندر قوص قوص الشيخ/ حسام الدين سعيد حسين خليل

163. دقيق العيد -بندر قوص قوص الشيخ/ محمد رمضان محمد شعلان

164. المدينة المنورة -بندر قوص قوص الشيخ/ أحمد يوسف أحمد

165. أهل السنة-بندر قوص قوص الشيخ/ هانى عابدين على محمود

166. الرضوان -جراجوس قوص الشيخ/ ابو بكر رمضان محمد الصغير

167. الرضوانى -الكراتيه قوص الشيخ/ محمد أحمد محمود عليان

168. أبو بكر الصديق- المعرى قوص الشيخ/ سعيد حسن محمد عبدالرحمن

169. القبلى- المخزن قوص الشيخ/ أحمد على حميد محمود

170. العتيق- الكراتيه قوص الشيخ/ أيمن أحمد على أحمد

171. الكبير- المسيد قوص الشيخ/ الطبرى عبدالجبار مصطفى محمد

172. الكبير-جزيرة مطيرة قوص الشيخ/ محمود على الله محمود تمساح

173. الأربعين- شنهور قوص الشيخ/ محمد عياد محمد عبد الرحمن

174. اليمنى- الشعرانى قوص الشيخ/ عرفة عبدالتواب أحمد سيد

175. الرحمن -شنهور قوص الشيخ/ صبحى فوزي سيد أحمد

176. البخايته- الجمالية قوص الشيخ/ محمود أحمد محمد رفاعى

177. الحاج طه -الخرانقة قوص الشيخ/ عبد الحميد محمود السنوسى

178. الشاذلية / المسيد قوص الشيخ/ إبراهيم أحمد سعيد محمد

179. الشيخ صالح -الخرانقة قوص الشيخ/ محمد حسن محمد موسى

180. عمر بن الخطاب- الروشن المعرى قوص الشيخ/ حسن عبدالهادى حسن

181. عبد الجليل- العليقات حجازه الشيخ/ فراج يوسف سعيد

182. على بن ابى طالب-حجازه قبلى حجازه الشيخ/ سعود محمد رضا

183. عمربن الخطاب\الضريخه حجازه الشيخ/ أحمد على محمد حسن

184. الاخلاص حجازه الشيخ/ على أحمد على أحمد

185. أبو عمار-حجازه قبلى-السويقه حجازه الشيخ/ محمود حسين محمد حسين

186. السبابكه - حجازه قبلى حجازه الشيخ/ عمر فتحى محمد حسن

187. العتيق - الحجيرات حجازه الشيخ/ عبد الهادى عطا محمد

188. النور - السديس حجازه الشيخ/ محمد إبراهيم عبيد إبراهيم

189. نجع سالم - العقب حجازه الشيخ/ أحمد سيد محمود تمساح

190. أنس بن مالك-حجازه بحرى حجازه الشيخ/ خالد ايوب جادالرب

191. على بن ابى طالب حجازه الشيخ/ أحمد محمود عبد القادر

192. نجع معوض - العليقات حجازه الشيخ/ إسماعيل محمود محمد سليم

193. عمربن الخطاب - العليقات حجازه الشيخ/ يوسف سعيد سليم

194. الرحمن -نجع العوارى حجازه الشيخ/ خالد محمد خير

195. التوفيق/ساحل دراو نقادة الشيخ/ طه محمود طه

196. سيدنا بلال /نقادة نقادة الشيخ/ أحمد محمود عليو

197. العتيق/كوم بلال نقادة الشيخ/ سليم جابر موسى

198. صوصو- القبلى نقادة الشيخ/ محمد محمود سيد عبدالحى

199. العتيق/القرية نقادة الشيخ/ ربيع غريب عادلى

200. الدرقطنى/قرقطان نقادة الشيخ/ عبد الرحيم أحمد زحلان

201. عمربن الخطاب/نقادة نقادة الشيخ/ كمال السيد محمود محمد

202. العتيق/اسمنت نقادة الشيخ/ سيد أحمد سيد

203. الرحمة/نقادة نقادة الشيخ/ إبراهيم محمد كمال

204. عزبة عبدالكريم/القرية نقادة الشيخ/ عماد جاد عبدالله

205. العتيق/نقادة نقادة الشيخ/ منصور حسن امين

206. النور /طوخ نقادة الشيخ/ أحمد محمد عاشور

207. نور الاسلام/ عزبة طايع نقادة الشيخ/ صابر محمود عبدالكريم أحمد