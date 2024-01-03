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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إخماد حريق التهم الطابق الأرضي لعقار بحدائق أكتوبر

صدى البلد

أخمدت قوات الحماية المدنية حريقا نشب بالطابق الأرضي لعقار مكون من 4 طوابق في المنطقة السياحية بحدائق أكتوبر في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا مفاده نشوب حريق عقار مكون من 4 طوابق في المنطقة السياحية بحدائق أكتوبر، وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.

 

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وتبين أن الحريق نشب في الطابق الأرضي من العقار دون وقوع إصابات، وفرضت قوات الحماية المدنية كردونا أمنيا للسيطرة على النيران وإخمادها قبل تمددها لباقي العقار، حتى نجحت في السيطرة على الحريق.

وأجرت قوات الحماية المدنية عمليات التبريد حتى لا تتجدد النيران مرة أخرى في العقار، وتم تحرير محضر بالواقعة وندب المعمل الجنائي لفحص الحريق ومعاينة وإعداد تقرير عن سبب نشوبه.

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