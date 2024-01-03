نائب الرئيس الإيراني: هجوم كرمان نفذه متعاونون مع إسرائيل

قال نائب الرئيس الإيراني، اليوم الأربعاء، إن الانفجارين اللذين وقعا في مدينة كرمان قرب مقبرة قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، في الحرس الثوري الإيراني، نفذه متعاونون مع إسرائيل.

كانت وسائل إعلام إيرانية، أفادت اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا التفجيرين في كرمان بـ إيران إلى 188 قتيلا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الحكومة الإيرانية، الحداد العام غدًا في جميع أنحاء البلاد، على ضحايا الانفجارين اللذين وقعا في كرمان قرب مقبرة قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الذي قتل جراء غارة أمريكية قرب مطار بغداد في العاصمة العراقية.

وذكرت السلطات في كرمان أن الانفجارات نتيجة عمل إرهابي، وقامت بتفعيل إجراءات الطوارئ في المستشفيات لاستقبال المصابين.