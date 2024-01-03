العراق يعلن استعداده لتقديم جميع أنواع المساعدة لإيران عقب تفجيرات كرمان الإرهابية

أدان العراق، اليوم الأربعاء، الهجوم الإرهابي الذي قع في مدينة كرمان بإيران، قرب مرقد قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وحسب شبكة “السومرية نيوز” العراقية، قال بيان لوزارة الخارجية العراقية، إن “الحكومة تدين الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة كرمان، في إيران وأدى إلى سقوط العشرات من الضحايا”.

وأضاف البيان أن الحكومة تعلن عن تضامنها مع إيران، حكومة وشعبًا، أمام هذا الحادث الأليم، معلنًا عن استعداد العراق لتقديم جميع أنواع المساعدة، بما يخفف من شدة هذا العمل الجبان.

ولقى نحو 188 شخصًا حتفهم مساء اليوم الأربعاء في إيران جراء انفجارين وقعا قرب مقبرة قاسم سليماني، في كرمان، تزامنا مع إحياء الذكرى الرابعة لمقتله بضربة جوية أمريكية في العراق.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية، أن مسؤولًا في محافظة كرمان الإيرانية، حمّل إسرائيل المسئولية عن انفجارات اليوم، قرب مقبرة قائد الحرس الثوري الإيراني السابق، الذي قتل في غارة أمريكية، قرب مطار بغداد، في العاصمة العراقية.