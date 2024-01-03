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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيف الدين الجزيري ينضم لقائمة تونس لخوض أمم إفريقيا

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن انضمام اللاعب سيف الدين الجزيري لقائمة منتخب تونس.

وكتب أحمد حسن "منتخب تونس يستدعي سيف الدين الجزيري لقائمته في كأس الأمم الأفريقية بدلا من مرتضى بن وناس ".

يشار إلى أن استاد مصر  بمدينة مصر الأوليمبية  بالعاصمة الإدارية الجديدة يستضيف تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم ،الذي يستعد لبطولة كأس الأمم الافريقية 2024 التي تقام في كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري .


 


 


 

وأعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم عن قائمة الفريق المختارة  لمعسكر ينايراستعدادا لبطولة كأس الامم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار و اللاعبون هم :


 

محمد الشناوي
أحمد الشناوي
محمد أبو جبل
محمد صبحي
عمر كمال
محمد هاني
أحمد حجازي
علي جبر
أحمد سامي
محمد عبد المنعم
أسامة جلال
محمد حمدي
أحمد فتوح
مروان عطية
أحمد نبيل كوكا
محمد النني
محمود حمادة
حمدي فتحي
إمام عاشور
أحمد سيد زيزو
محمد صلاح
مصطفى فتحي 
عمر مرموش
محمود حسن تريزيجيه 
مصطفى محمد 
محمود كهربا
أحمد حسن كوكا

أحمد الشناوي أحمد حجازي أحمد حسن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية قائمة منتخب تونس نجم منتخب مصر

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