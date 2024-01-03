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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المقاومة الفلسطينية تعلن توجيه ضربات قوية لـ60 تجمعا لجنود وآليات جيش الاحتلال

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأربعاء، قصف 60 تجمعاً لآليات وجنود جيش الاحتلال في محاور التقدم وسط خان يونس بقذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس، في بيان عسكري: “بعد ظهر اليوم وفي عملية مشتركة مع كتائب القسام قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي 60 تجمعاً لآليات وجنود العدو في محاور التقدم وسط خان يونس”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، تفجير عبوتين في قوة إسرائيلية راجلة من 7 جنود شرق خزاعة جنوب القطاع.

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وقالت كتائب القسام، في بيان عسكري: “فجرنا عبوتين في قوة صهيونية راجلة من 7 جنود شرق خزاعة جنوب القطاع وأوقعنا أفرادها بين قتيل وجريح”.

وأضافت: "استهدفنا جرافة صهيونية من نوع D9 بقذيفة الياسين 105 شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة”.

فلسطين سرايا القدس خان يونس كتائب القسام

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