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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متعهدًا بالرد القاسي.. بيان عاجل لـ المرشد الإيراني بشأن انفجاري كرمان

المرشد الإيراني
المرشد الإيراني

تعهد المرشد الأعلى الإيراني على خامنئي، اليوم الأربعاء، برد "قاسٍ" على التفجيرين اللذين وقعا في كرمان قرب مقبرة قائد الحرس الثوري الإيراني السابق قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية، قرب مطار بغداد، في العاصمة العراقية.

وأكد خامنئي في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن الرد على انفجاري كرمان سيكون قاسيًا، مضيفًا أن جنود طريق قاسم سليماني لن يتحمّلوا الجريمة.

وقال البيان "بسم الله. لقد خلق أعداء الأمة الإيرانية الأشرار والمجرمين مرة أخرى كارثة لقى على إثرها عدد كبير من أبناء شعبنا الأعزاء في كرمان حتفهم في الأجواء العطرة بمقبرة الشهداء".

وأضاف خامنئي في بيانه "حزن الشعب الإيراني وحزنت العديد من العائلات على وفاة أحبائهم. لم يستطع المجرمون قساة القلوب أن يتحملوا حب الناس وحماسهم لزيارة ضريح قائدهم الكبير قاسم سليماني".

وتابع قوله "ليعلموا أن جنود سليماني لن يتسامحوا مع حقارتهم وإجرامهم. إن الأيدي الملطخة بدماء الأبرياء والعقول الفاسدة والمؤذية التي قادتهم إلى هذا الخطأ ستكون هدفاً أكيدًا العقاب العادل من الآن فصاعدًا"، مؤكدًا أن هذ الهجوم سيكون له رد قاسِ.

 توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

وكان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، توعد بالانتقام من المتورطين ومن يقفون خلف الهجوم الإرهابي الذي شهده مرقد قاسم سليماني في كرمان، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وأعلنت الحكومة الإيرانية، الحداد العام غدًا في جميع أنحاء البلاد، بعد الانفجارين اللذين وقعا في كرمان قرب مقبرة قاسم سليماني.

المرشد الأعلى الإيراني خامنئي تفجيرين مقبرة قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني

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