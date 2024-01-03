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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العدل الدولية تعلن موعد بدء النظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية

أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، عقد جلسات استماع يومي 11 و12 يناير بشأن دعوي جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية بشأن الوضع في قطاع غزة.

وقالت المحكمة في بيان: "في يومي الخميس 11 يناير والجمعة 12 يناير 2024، ستعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع علنية في لاهاي بشأن دعوي جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، المقدمة في 29 ديسمبر 2023".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، نقلا عن مصدر سياسي إسرائيلي، بأن إسرائيل تدرس رفع دعوى مضادة ضد إيران وحماس وجنوب أفريقيا، ردا على دعوي جنوب أفريقيا ضد تل أبيب في محكمة العدل الدولية في لاهاي، واتهامها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وحسب الصحيفة العبرية، قال المصدر السياسي، إن “إسرائيل تدرس إمكانية رفع دعوى مضادة ضد إيران وحماس بتهمة الإبادة الجماعية”، لافتا إلي أنه “في الوقت نفسه، يجري النظر أيضا في إمكانية رفع دعوى ضد جنوب أفريقيا”.

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وحركة حماس الفلسطينية ليست عضوا في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، التي أنشأت محكمة العدل الدولية، لكن إسرائيل تدرس ما إذا كان من الممكن قانونا مقاضاة الحركة الفلسطينية أيضا.

محكمة العدل الدولية إسرائيل لاهاي جنوب افريقيا غزة

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