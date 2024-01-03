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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قوافل علاجية مجانية في كفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد

قوافل علاجية مجانية
قوافل علاجية مجانية في كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، خطة القوافل العلاجية لشهر يناير الجاري، ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة.

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وأوضحت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، أنه سيتم تنظيم قافلة طبية بقرية النوايجة بمركز دسوق خلال يومي 9 و10 يناير الجاري، وقافلة بقرية إبطو بمركز دسوق خلال يومي 13 و14 يناير الجاري، وقافلة بقرية أبو سكين بمركز الحامول يومي 20و21 يناير، والكراكات بمركز بيلا، يومي 27 و28 يناير الجاري.

 

جدير بالذكر أن القوافل العلاجية الخاصة بمبادرة «حياة كريمة» بمحافظة كفر الشيخ، انطلقت على مدار اليومين الماضيين في قرية شباس عمير بمركز قلين، وقدمت العديد من الخدمات الطبية للمواطنين في تخصصات طب الأطفال والأنف والأذن والمسالك البولية والنساء وتنظيم الأسرة والباطنة والقلب والعظام، الأسنان، فضلاً عن إجراء الفحوصات الطبية والأشعة بالمجان.

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