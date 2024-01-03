أنا الذي.. تفاصيل أغنية الكينج الجديدة| خاص

كشف الملحن عصام كاريكا، عن أعماله الجديدة التي يعكف خلال هذه الفترة على الانتهاء منها؛ لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.



وأكد كاريكا، فى تصريح خاص لصدى البلد، أنه انتهى من تسجيل أغنية جديدة للكينج، بعنوان “أنا الذي”، من كلمات باسم عادل، وألحان كاريكا، ومن توزيع أنور عمرو.

وأضاف كاريكا أن الأغنية التى انتهى من تسجيلها مع الكينج محمد منير، ستكون مفاجأة للجمهور، مشيرا إلى أنه كان حريصا على تقديم منير خلال هذه الأغنية بشكل مختلف، وأنها ستنال إعجاب جمهور فى مصر والوطن العربي.

أحدث أغاني محمد منير

قرر منير أن يعبر بصوته ويقدم رسالة دعم للأشقاء في فلسطين، ويشدو بأغنية جديدة عنوانها "يا فلسطيني"، وتحمل الاغنية، رسالة دعم لكل فلسطيني على ما يقدمه من تضحيات من أجل وطنه.

ومن بين مقاطع الاغنية: "آدي الشعب إن حب يرد ... بحجارة بحجارة بحجارة... جندل تأمينك ... ينصر دينك يا فلسطيني".

الأغنية تأليف عصام عبد الله والحان كامل شريف وتم تصويرها وسيتم عرضها خلال ساعات وقام بإخراجها احمد عبد المحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.

وقدم منير من قبل عدة أغاني تحمل رسالة تضامن ودعم ووفاء للقضية الفلسطينية التي هي قضية كل عربي ومنها أغاني "اتحدي لياليك يا غروب" و"القدس" و "العمارة العمارة" و "شجر الليمون".