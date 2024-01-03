عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أنا الذي.. تفاصيل أغنية الكينج الجديدة| خاص

كاريكا
كاريكا

كشف الملحن عصام كاريكا، عن أعماله الجديدة التي يعكف خلال هذه الفترة على الانتهاء منها؛ لطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد كاريكا، فى تصريح خاص لصدى البلد، أنه انتهى من تسجيل أغنية جديدة للكينج، بعنوان “أنا الذي”، من كلمات باسم عادل، وألحان كاريكا، ومن توزيع أنور عمرو.

وأضاف كاريكا أن الأغنية التى انتهى من تسجيلها مع الكينج محمد منير، ستكون مفاجأة للجمهور، مشيرا إلى أنه كان حريصا على تقديم منير خلال هذه الأغنية بشكل مختلف، وأنها ستنال إعجاب جمهور فى مصر والوطن العربي. 

أحدث أغاني محمد منير 

قرر منير أن يعبر بصوته ويقدم رسالة دعم للأشقاء في فلسطين، ويشدو بأغنية جديدة عنوانها "يا فلسطيني"، وتحمل الاغنية، رسالة دعم لكل فلسطيني على ما يقدمه من تضحيات من أجل وطنه.

ومن بين مقاطع الاغنية: "آدي الشعب إن حب يرد ... بحجارة بحجارة بحجارة... جندل تأمينك ... ينصر دينك يا فلسطيني".

الأغنية تأليف عصام عبد الله والحان كامل شريف وتم تصويرها وسيتم عرضها خلال ساعات وقام بإخراجها احمد عبد المحسن وبرعاية حزب حماة الوطن.

وقدم منير من قبل عدة أغاني تحمل رسالة تضامن ودعم ووفاء للقضية الفلسطينية التي هي قضية كل عربي  ومنها أغاني "اتحدي لياليك يا غروب"  و"القدس" و "العمارة العمارة"  و "شجر الليمون".

الملحن عصام كاريكا عصام كاريكا أنا الذي الكينج منير محمد منير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تعلن انتشار الجديري المائي بين طلاب المدارس .. وتصدر قرارا عاجلاً

استيلاء على نحو 17 مليونا..الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية.. خاص

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

قرار عاجل من التعليم.. مرض خطير ينتشر بالمدارس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

لإصابة مدافع المنتخب.. استدعاء لاعب الأهلي لمعسكر أمم أفريقيا

قدّام زباين المطعم| خلّص على أخوه وضرب نفسه بالرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

موضوعات متعلقة

طرح البوستر الدعائى الأول لفيلم ليلة العيد وتحديد موعد بدء العرض

تعرف على موعد بدء عرض مسلسل أحمد السقا جولة أخيرة

حفل عشاء لأسرة فيلم الاسكندراني بعد العرض الخاص| صور

بروفات لـ مدحت صالح ومصطفى كامل استعدادا لحفل كاسيت 90

أخبار الفن| تفاصيل الصلح بين أنغام وأصالة ليلة رأس السنة.. وفنان مصري يحصل على الجنسية السعودية

جورج وسوف يحيى حفل رأس السنة جالسا على كرسي|فيديو

دويتوهات حفل نجمات العرب.. إليسا مع أصالة ونانسي عجرم مع أنغام

مصطفى كامل ومدحت صالح أول مرة.. تفاصيل حفل كاسيت 90 في السعودية

ترشيحاتنا

مترو الإسكندرية ينطلق.. وخط قطار أبو قير يتوقف الجمعة

للمرة 12 في تاريخه| باريس سان جيرمان بطلا لكأس السوبر الفرنسي

تاريخي| مبابي يحقق رقما قياسيا جديدا مع باريس سان جيرمان

كم يوما متبقيا على رجب 2024؟.. 10 أيام استعدوا لشهر الله الأصب

ضربه ببلطه على رأسه .. ابن ينهي حياة أبيه بالدقهلية

مسؤول أمريكي: الانفجار قرب ضريح قاسم سليماني أشبه بهجمات داعش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطلاق بيحلى .. آيتن عامر تثير تساؤلات الجمهور عن فقدان وزنها

مش هتصدق.. منى الشاذلي بين الماضي والحاضر| شاهد

في ذكرى عقاب مارتن لوثر .. ما معنى الحرمان الكنسي ؟

بالأحمر الجريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمالها على السوشيال ميديا

فيديو

إثيوبيا تسيطر على ميناء بربرة بـ الصومال.. الخارجية المصرية والجامعة العربية تتحركان

عملية فى شبكية العين.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري

نوال عبد الشافي: سعيدة جدا بترشحي لجائزة الـ joy awards |خاص

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ