100 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم المسنين | التضامن تكشف التفاصيل

أكد الدكتور محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم كبار السن.

وأضاف شعبان، في حوار مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على هذا الملف بخطوات سريعة، وهذا ظهر جليًا في المادة 83 من الدستور التي تنص على حق كبار السن في الرعاية والحماية والتوقير والحفاظ عليهم.

وتابع مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي أشارت بشكل قوي إلى حقوق كبار السن.



