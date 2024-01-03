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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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100 مليون جنيه من تحيا مصر لدعم المسنين | التضامن تكشف التفاصيل

التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي

أكد الدكتور محمود شعبان مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم كبار السن.

وأضاف شعبان، في حوار مع الإعلامية لبنى عسل،  مقدمة برنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأربعاء، أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل على هذا الملف بخطوات سريعة، وهذا ظهر جليًا في المادة 83 من الدستور التي تنص على حق كبار السن في الرعاية والحماية والتوقير والحفاظ عليهم.

 

وتابع مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الاجتماعي، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي أشارت بشكل قوي إلى حقوق كبار السن.


 

التضامن الإدارة العامة لرعاية المسنين 100 مليون جنيه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحياه اليوم التضامن الاجتماعي

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