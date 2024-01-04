لو راجل طلقني.. عالم أزهري يرد على سيدة طالبت زوجها بالانفصال ففعل

تلقى الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر سؤالا، يقول فيه السائلة: "حدث شجار بيني وبين زوجتي، فأغضبته لما قالت له: لو كنت راجل طلقني، فقال لي: أنت طالق طالق طالق ، وبعد أن هدأت الأمور؛ بدأت أبحث عن المخرج، فما الحكم، وهل يقع طلاق الغضبان؟".

وأجاب مرزوق قائلا: خلاصة الجواب تتمثل في أمرين، أولا: الغضبان الذي لا يقع طلاقه هو:

1- من زال عقله بالغضب.

2- من غلب عليه الخلل في أقواله وأفعاله واختلط جده بهزله.

وعلى هذا فمن لم يبلغ هاتين الحالتين فطلاقه واقع، ومرجع ذلك إلى الزوج، فهو أعلم بحاله.

ثانيا:

الطلاق في المرتين السابقتين يقع واحدة رجعية في كل مرة، إذا نطق به في كل مرة في نفس واحد دون فواصل، وكان واعيا لما يدور حوله.

ودعا الدكتور مختار مرزوق، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، كل النساء إلى عدم الاستخفاف بمسألة الطلاق وخطورتها، قائلا: نهيب بكل نسائنا أن تتوخى كل واحدة منهن الحذر في هذه الأمور وأن تتجنب طلب الطلاق من زوجها، لا سيما بهذه الطريقة المستفزة لأنه يترتب على ذلك ما يلي:

1 - الندم الشديد بعد الحلف بالطلاق، فيجب على زوجها أن لا يطاوعها لأنه هو الآخر سيندم بعد ذلك وبخاصة إن كان هناك أبناء.

2 - حذر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من طلب الطلاق إلا للضرورة القصوى، لما ورد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة).

هل يجب تغطية المرآة أثناء العلاقة الزوجية

تلقي الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، سؤال من متصلة حول وجود مرايا كبيرة في غرفة النوم، وبالتالي يحدث نظر للجسم أثناء العلاقة الزوجية، فما حكم النظر للمرأة أثناء العلاقة الزوجية؟.

في رده، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء: لا مانع من وجود المرايا في غرفة النوم أثناء العلاقة الزوجية، فلا يجب أن نغطيها.

وأضاف وسام، خلال احدى البرامج الفضائية : أن المستحب في هذه الحالة أن يكون نوع من الستر، وهو عدم وجود تعرى كامل، أثناء العلاقة الزوجية، فهذا من آداب العلاقة الزوجية.