خالد أبو بكر: كان يجب رفع أسعار الكهرباء قبل 2024

الحكومة مسؤولة عن الشارع وعن حال كل المصريين

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن كل رب أسرة مسؤول عن أسرة، لذلك الحكومة المصرية أيضاً مسؤولة عن الشارع المصري وعن كل المصريين، مضيفاً أن دور الحكومة هو تنسيق حال المواطنين.



وأضاف «خالد أبو بكر» من خلال تقديمه لبرنامج “كل يوم” على قناة "on" أن العمل العام هو رئيس وزراء مصر أو وزير في الحكومة المصرية، ولكن في عام 2024 هذا العمل شاق جداً ويحتاج لمجهود كبير، وندعي جميعاً للدكتور مصطفي مدبولي على هذه المهام الشاقة التي يقوم بها.



وأشار خالد أبو بكر، أن مصر رفعت سعر الكهرباء من بداية شهر يناير لعام 2024، موضحاً أن كان يجب أن ترفع الأسعار من وقت ماض ولكن أجلت هذا الأمر لبداية العام الميلادي الجديد.