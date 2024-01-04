متحدث الحكومة: مصر وضعت مصلحة المواطن فوق كل اعتبار

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الرسالة التي شرحها رئيس مجلس الوزراء هي أن برنامج الأصلاح الأقتصادي في عام 2015- 2016 يسير بمعدلات منضبطة وحقق نجاح في المؤشرات الرئيسية الخاصة به.





وأضاف « الحمصاني » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “كل يوم” على قناة "on" الذي يقدمه الإعلامي "خالد أبو بكر" أن مع الأزمات الأقتصادية العالمية ألقت بأعباء على الدولة المصرية، ونوه إلى أن الدولة لم تتخلى عن المواطن ورفعت الدعم عنه هذا غير صحيح.





أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة وضعت مصلحة المواطن فوق كل اعتبار وأجلت بعض إجراءات الأصلاح الأقتصادي وترشيد الإنفاق المرتبطة بالدعم.

