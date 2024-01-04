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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ظهور حالة مصابة بالجديري المائي في إحدى المدرس..التعلم توضح حقيقة انتشار المرض

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه في بداية الامتحانات وخاصةً امتحانات التيرم الأول، هذه الفترة يوجد بها العديد من الأمراض المعدية المصاحبة لدخول فصل الشتاء، مضيفاً أن وزارة التربية والتعليم دائماً ترسل للمدريات التعليمية إجراءات أحترازية وهذا أمر روتيني معتاد على مدار سنوات طويلة ماضية.


وأضاف « زلطة » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “يحدث في مصر” على قناة "mbc" الذي يقدمه الإعلامي "شريف عامر" أن وزارة التربية والتعليم تهتم بضرورة وجود دائرة صحية داخل المدارس، للاكتشاف مبكراً إذا وجد أعراض على أي طالب لدخوله لجنة خاصة بدل من أنتشار العدوى بين زملاءه والحد منها، أو يمكننا تأجيل أمتحانه لوقت أخر في الفصل الدراسي الثاني.


وأشار المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن وزارة التربية والتعليم تطمئن الطلاب والأهالي من الخطاب لأن هذا أمر أحترازي معتاد تتخده الوزارة كل عام لتفادي أنتشار أي مرض أو عدوى. 

عدوى الجديري المائي

ونوه شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إلى أن ظهر حالة واحدة من الجديري المائي في إحدى المدرس، وتم التعامل مع الحالة بشكل إيجابي ومنظم ولا يوجد أنتشار لهذا المرض على الإطلاق مع التنسيق الدائم مع وزارة الصحة.

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