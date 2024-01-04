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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حاجة مُستفزة.. مهيب عبد الهادي يعلق على اختيارات فيتوريا للاعبي المنتخب

صدى البلد

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي، على قرارات المدير الفني للمنتخب بعد انضمام عناصر جديدة.

وقال خلال برنامجه: ”عدم انضمام نجم الأهلي ياسر إبراهيم من البداية للمنتخب حاجة مستفزة لانه يستحق". 

وقرّر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء ياسر إبراهيم لصفوف المنتخب للانضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري ، بعد إصابة أسامة جلال.

وفي وقت سابق اليوم قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا استدعاء مهند لاشين لصفوف المنتخب للإنضمام للقائمة النهائية المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق 13 يناير الجاري ، بعد إصابة أحمد نبيل كوكا.


وخضع أحمد نبيل كوكا، لاعب منتخب مصر الأول لكرة القدم، لفحوصات طبية وأشعة أثبتت إصابته في أربطة القدم، وبالتالي عدم لحاقه ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق 13 يناير الجاري في كوت ديفوار.

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حاجة مُستفزة.. مهيب عبد الهادي يعلق على اختيارات فيتوريا للاعبي المنتخب


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