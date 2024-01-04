بكاميرا 50 ميجابكسل وأفضل أداء.. تفاصيل سلسلة Oppo Reno 11

كشفت شركة أوبو Oppo الصينية الرائدة في نوفمبر 2023 عن هواتف Reno 11 في الصين، وتضمنت السلسلة إصدارين: Oppo Reno 11 و Reno 11 Pro ، ومن المقرر الإطلاق العالمي لهذه الأجهزة في 11 يناير، ابتداءً من ماليزيا.

هناك مؤشرات على أن الإطلاق الهندي وشيك الحدوث، حيث أصبحت صفحة الهبوط لسلسلة Reno 11 نشطة الآن على كل من موقع Oppo India وعلى Flipkart.

بكاميرا 50 ميجابكسل وأفضل أداء..كل ما تريد أن تعرفه عن سلسلة Oppo Reno 11

كشفت صفحة الإطلاقات على Flipkart عن مجموعة من التفاصيل الرئيسية حول نظام الكاميرا في هاتف Reno 11 Pro ، حيث أكدت وجود كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري OIS، مقترنة بكاميرا واسعة للغاية بزاوية 112 درجة (على الأرجح 8 ميجابكسل) وكاميرا مقربة Sony IMX709 بدقة 32 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x كما ستحتوي الكاميرا الأمامية أيضًا على مستشعر 32 ميجابكسل مع التركيز التلقائي.

بكاميرا 50 ميجابكسل وأفضل أداء..كل ما تريد أن تعرفه عن سلسلة Oppo Reno 11

ستعمل كاميرا المقربة بيريسكوب بدقة 32 ميجابكسل أيضًا على النموذج الأساسي، والذي سيقدم شحن سريع SUPERVOOC بقدرة 67 واط. في المقابل، سيقدم Oppo Reno 11 Pro شحنًا سريعًا SUPERVOOC بقدرة 80 واط، و تم تأكيد أن كلا الجهازين سيبدآن بنظام ColorOS 14 المُستند إلى Android 14.

لم تتحقق أي تفاصيل أخرى بواسطة الملصقات، ومع ذلك، كشف تسريب حديث أن كلا الطرازين العالميين Oppo Reno 11 و Oppo Reno 11 Pro قد يتميزان بشرائح معالجة مختلفة مقارنة بالإصدارات الصينية. يُقال إن Reno 11 الأساسي يحتوي على Dimensity 1080 بدلاً من Dimensity 8200، بينما قد يتميز Reno 11 Pro بمعالج Dimensity 8200 أو Snapdragon 8+ Gen 1. نتوقع أن تظل المواصفات الأخرى مماثلة للإصدارات الصينية.

بكاميرا 50 ميجابكسل وأفضل أداء..كل ما تريد أن تعرفه عن سلسلة Oppo Reno 11

في أخبار ذات صلة، تستعد Oppo أيضًا لإطلاق هواتفها الرائدة Find X7 في 8 يناير. وقبل الإطلاق، تم تسريب مقاطع فيديو عملية لـ Find X7 عبر الإنترنت تكشف عن التصميم الكامل وخيارات الألوان.