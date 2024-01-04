بدون إصابات.. السيطرة على حريق في شقة سكنية بـ الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية في منطقة أرض اللواء بدون إصابات أو خسائر بشرية.

حيث تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد باندلاع حريق في شقة سكنية بمنطقة أرض اللواء، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي باشرتها أجهزة أمن الجيزة اندلاع الحريق داخل الصالة في شقة سكنية بعقار مكون من 6 طوابق وتم السيطرة على النيران وإخماده بدون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.