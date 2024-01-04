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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء اليابان يحذر من تصاعد التوترات في العالم عام 2024

رئيس الوزراء الياباني
رئيس الوزراء الياباني

قال رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، إن التوترات في المجتمع الدولي ستزداد في العام المقبل.

ولفت كيشيدا، الانتباه إلى الصراعين الأوكراني والفلسطيني الإسرائيلي، وكذلك الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وأوضح رئيس الوزراء الياباني، أن “اليابان بحاجة إلى إظهار القيادة السياسية والاستقرار وسط الاضطرابات العالمية”.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية، ذكرت اليوم الخميس، أن مخاطر اندلاع صراع في شبه الجزيرة الكورية في عام 2024 ستكون مرتفعة بشكل خاص.

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وأوضحت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية، أن “خطر الصراع بلغ أعلى مستوياته هذا العام”، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى تصرفات الولايات المتحدة واليابان والقوى الغازية الأخرى في المنطقة.

ولفتت إلى أن “المناورات العسكرية التي تقوم بها دول أخرى في المنطقة تشكل استفزازًا على نطاق غير مسبوق”.

رئيس الوزراء الياباني كيشيدا اليابان الولايات المتحدة كوريا

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