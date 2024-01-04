بينهم 9 أطفال.. استشهاد 14 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على خان يونس

أعلن مسئول بوزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، استشهاد 14 فلسطينيا بينهم 9 أطفال في قصف إسرائيلي غربي خان يونس.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، قال إن جيش الاحتلال إسرائيلي كرر جريمة إرغام المدنيين تحت تهديد السلاح والقتل على النزوح من بيوتهم الآمنة وأحيائهم السكنية إلى مناطق أخرى زعم أنها آمنة.

ووفقا للمكتب الإعلامي في بيان له، قام جيش الاحتلال الإٍسرائيلي بقصف المدنيين الذين تركوا منازلهم وارتكاب مجازر بحقهم، لافتا إلى أن هذا الأمر تكرر أكثر من 48 مرة في محافظات قطاع غزة.

وأشار إلى أن آخر هذه كانت ارتكاب 6 مجازر في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، والتي راح ضحيتها 31 فلسطينيا في 3 أيام فقط.