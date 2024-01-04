ربنا جابلي حقي من الزمالك.. إبراهيم صلاح يكشف لأول مرة كواليس رحيله عن تدريب فريق 2003

كشف إبراهيم صلاح مدرب فريق الزمالك 2003 السابق، كواليس رحيله لأول مرة مشددا على أنه صُدم من رحيله عن القلعة البيضاء.

قال إبراهيم صلاح في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "فوجئت وصُدمت بقرار رحيلي عن فريق2003، كل شئ كان ماشي صح، ولا أعلم سبب رحيلي".

وأضاف: "خيروني لأكون مدرب مساعد، وأكون مدير فني لفريق2008 ولكني رفضت الأمر تماما، والمبرر الخاص لرحيلي كان رغبتهم في التعاقد مع مدير فني خبير لقيادة فريق2003 في كأس الرابطة وعقب ذلك خسر الفريق من زد برباعية واعتذر الزمالك عن المشاركة في كأس الرابطة وربنا جابلي حقي لحد عندي".

وحول سؤاله عن حقيقة الخلافات مع محمد حلمي:" لا أتذكر أنني كنت في خلاف معه عندما كان مدربي في الزمالك ولو في شئ لا أفكر فيه لذلك لا أعلم سبب اتخاذ قرار برحيلي".