عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ربنا جابلي حقي من الزمالك.. إبراهيم صلاح يكشف لأول مرة كواليس رحيله عن تدريب فريق 2003

صدى البلد

كشف إبراهيم صلاح مدرب فريق الزمالك 2003 السابق، كواليس رحيله لأول مرة مشددا على أنه صُدم من رحيله عن القلعة البيضاء.

قال إبراهيم صلاح في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "فوجئت وصُدمت بقرار رحيلي عن فريق2003، كل شئ كان ماشي صح، ولا أعلم سبب رحيلي".

وأضاف: "خيروني لأكون مدرب مساعد، وأكون مدير فني لفريق2008 ولكني رفضت الأمر تماما، والمبرر الخاص لرحيلي كان رغبتهم في التعاقد مع مدير فني خبير لقيادة فريق2003 في كأس الرابطة وعقب ذلك خسر الفريق من زد برباعية واعتذر الزمالك عن المشاركة في كأس الرابطة وربنا جابلي حقي لحد عندي".

وحول سؤاله عن حقيقة الخلافات مع محمد حلمي:" لا أتذكر أنني كنت في خلاف معه عندما كان مدربي في الزمالك ولو في شئ لا أفكر فيه لذلك لا أعلم سبب اتخاذ قرار برحيلي".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

حسم الأمر.. شوبير: بيراميدز يخطف لاعب الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

نداء عاجل من حماس للشعوب العربية والإسلامية

ترشيحاتنا

وول ستريت جورنال: روسيا تمضي في خططها لشراء صواريخ باليستية إيرانية

صندوق النقد: قدرة مصر على الوفاء بالديون عالية والاحتياطيات جيدة

إنجلترا تتحدى أمريكا باستخدام تكنولوجيا صينية منعتها واشنطن.. اعرف الحكاية

معلومات لا تعرفها من قبل عن حب الشباب

ربنا جابلي حقي من الزمالك.. إبراهيم صلاح يكشف لأول مرة كواليس رحيله عن تدريب فريق 2003

رئيس الأركان يتفقد المنظومة التعليمية بأحد المراكز التدريبية للقوات المسلحة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجاح أول عملية زرع قلب جزئي في العالم.. مفاجأت مذهلة واجهت المريض

70 شخصًا مدفونين بأوضاع غريبة.. اكتشاف مقبرة نادرة من العصور الوسطى بهذا البلد

مين أحلى ؟.. 3 نجمات بنفس الفستان الريش فى رأس السنة

الطبيعة تغضب.. لحظات مرعبة لتحطيم الأمواج سفينة فاخرة بهذه القارة.. فيديو

فيديو

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة داخل محطة قطار باليابان تحبس الأنفاس.. شاهد

شاهد.. رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ