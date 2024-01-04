عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: تشكيل لجنة من الأطباء البشريين والأسنان لدراسة مقترحات قانون المنشآت الطبية

صدى البلد

عقدت وزارة  الصحة والسكان، اجتماعاً مع الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء البشريين، والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الاسنان، والدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور علاء عبدالمجيد، رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، وذلك لمناقشة المقترحات المقدمة حول مقترح مشروع قانون إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها.

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن وزارة  الصحة والسكان استعرضت خلال الاجتماع القوانين السابقة المنظمة لإنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها، لافتاً إلى أنها أصبحت تستلزم التغيير نظراً لتقادمها، وذلك من خلال وضع ضوابط ومعايير محددة تتماشى مع احتياجات المنظومة الصحية الحالية والمستقبلية، تحقيقاً للمنفعة العامة فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية، وتقديم أفضل خدمات للمواطنين، فضلاً عن العمل على حل الشكاوى المتعلقة بالقطاع الصحي وتسهيل الحصول على تراخيص المنشآت الصحية.

وأضاف "عبدالغفار" أن وزارة  الصحة والسكان حرصت على الاستماع لآراء ومقترحات نقيبي الأطباء البشريين والأسنان، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص واعضائها، حول المقترحات الخاصة بمشروع القانون، والتي من شأنها تطوير منظومة العمل بالقطاع الصحي.

وأوضح "عبدالغفار" أن وزارة  الصحة والسكان وجهت خلال الاجتماع بتشكيل لجنة مشتركة من نقابتي الأطباء البشريين والأسنان والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص، لدراسة المقترحات والملاحظات المُقدمة بشأن مقترح مشروع القانون، مؤكداً على استمرار عقد الاجتماعات الدورية المشتركة للإسراع في الإجراءات وعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من القرارات.


وأشار "عبدالغفار " إلى تأكيد وزارة  الصحة والسكان على التواصل والتنسيق الدائم لتذليل المعوقات التي تواجه المنظومة الصحية وضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي، وذلك للارتقاء بالمنظومة الصحية، والعمل على إدراج القطاع الخاص للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي ترتكز في عملها على تحقيق التكامل والترابط بين القطاعين العام والخاص لتقديم افضل خدمة طبية للمنتفعين،.

 

الصحة الأطباء البشريين أطباء الأسنان الرعاية الصحية المنشأت الطبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

حسم الأمر.. شوبير: بيراميدز يخطف لاعب الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

نداء عاجل من حماس للشعوب العربية والإسلامية

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

ترشيحاتنا

هاني الناظر يكشف الفرق بين «الجدري» و«الجديري المائي».. وهذه وصفة العلاج في المنزل

مالك شركة وفتاة عشرينية.. أول صورة لـ ضحية شقة المعصرة

شاهد.. لحظة قصف مقر الحشد الشعبي في بغداد

على قلب رجل واحد| وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس والكنائس المصرية بعيد الميلاد

بيان عاجل من السعودية بشأن تهجير أهالي غزة

ضرب لبنان وتفجير إيران.. هل تسعي إسرائيل لجر أطراف آخري لحرب غزة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجاح أول عملية زرع قلب جزئي في العالم.. مفاجأت مذهلة واجهت المريض

70 شخصًا مدفونين بأوضاع غريبة.. اكتشاف مقبرة نادرة من العصور الوسطى بهذا البلد

مين أحلى ؟.. 3 نجمات بنفس الفستان الريش فى رأس السنة

الطبيعة تغضب.. لحظات مرعبة لتحطيم الأمواج سفينة فاخرة بهذه القارة.. فيديو

فيديو

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة داخل محطة قطار باليابان تحبس الأنفاس.. شاهد

شاهد.. رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ